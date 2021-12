Hubo tres accidentes fatales en rutas del departamento Paraná durante el 2021

El jefe de la División de Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, Ricardo Galliussi, dijo a Elonce TV que “durante el 2021 hubo tres siniestros viales fatales en la ruta; y hay que tener en cuenta la cantidad de fallecidos en los accidentes. Si bien en rutas disminuyó notablemente el número de siniestros eso no se relaciona directamente con la cantidad de fallecidos; ya que esto último tiene que ver con las características de cada choque”.Además, detalló que la División de Accidentología intervino unas 571 veces en siniestros viales durante en el 2021. “Son correspondiente solo a una mitad del año; por lo que se entiende que desde que flexibilizaron las restricciones volvimos tener las siniestralidades que teníamos en el 2019; 2018”.Y sumó: “En términos de accidentología vial hay que tener en cuenta diversas cuestiones, si lo comparamos con años anteriores, en el 2020 hubo menos siniestros viales, debido a la pandemia y la disminución en la circulación”.“En el 2021 tuvimos unas 80 intervenciones más que en el 2020; pero no es un año comparable, ya que hasta mitad de año hubo ciertas restricciones que con el correr de los meses se fueron flexibilizando; pero marca la tendencia del alto índice de la siniestralidad que hubo en el departamento Paraná”, dijo Galliussi al detallar que se “continúa teniendo como mayor índice de causalidad de accidentes es el no respetar la prioridad de paso de la derecha en las esquinas no semaforizadas”.Por otro lado, el jefe de la División de Accidentología Vial pidió que la comunidad tenga precaución a la hora de viajar para las fiestas, ya que el tránsito aumenta notablemente: “Los movimientos urbanos deben ser planificados, los vehículos tienen que estar en condiciones, hay que controlar los líquidos de cada rodado, el estado de los neumáticos, contar con la documentación vigente y a la hora de conducir tienen que adecuarse a las velocidades permitidas, respetar las normas de tránsito, etc”.