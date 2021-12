“Vacunarse es importante”, destacó joven que perdió a sus abuelos por el Covid19

Avanza la vacunación contra el Covid-19 en Paraná. En el Hospital de La Baxada, para este lunes –de 8 a 10- estaba prevista la aplicación de primeras dosis para mayores de 18 años; segundas dosis de AstraZeneca para mayores de 18 años (para quienes hayan cumplido 60 días de haberse aplicado la primera dosis); terceras dosis para mayores de 50 años que tengan esquema previo completo de Sinopharm; y refuerzos para mayores de 18 años que hayan cumplido cinco meses de haberse aplicado la segunda dosis.Mientras que, de 12 a 13, iban a aplicarse primeras dosis o segunda de Pfizer para adolescentes, de 12 a 17 años. Los que deban aplicarse la segunda de la marca Pfizer tienen que haber cumplido 21 días desde la primera; y segundas dosis de Sputnik V para mayores de 18 años que hayan cumplido 21 días desde la primera.En la ocasión,rescató el testimonio de algunas de las personas que fueron a completar sus esquemas de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Ya tengo las dos dosis de Sinopharm y me tocaría Astrazeneca”, comentó un hombre. En la ocasión, recordó la que el período de las restricciones por la pandemia “al principio fue duro como para todos, pero después acostumbrándonos y lo tomamos como un ritmo de vida normal”.“No soy quien para opinar si hace falta o no, pero acá estamos”, acotó otro hombre que iba por su tercera de Astrazeneca y se mostró a favor de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. Al confirmar que él no se contagió, apuntó que “cada vez se usa menos el tapabocas y al lavado de manos no lo veo, pero creo que la gente se está relajando”.“Tuve parientes que fallecieron de Covid-19 y decidí vacunarme”, reveló un joven que acudía a La Baxada por segunda dosis de Astrazeneca. “Vacunarse es importante porque nos podemos cuidar entre todos y si tenemos que salir a algún lado, es necesario vacunarse”, recomendó al instar a otros a “usar el barbijo, mantener las distancias y respetar los protocolos”.“La vacunación es un bien para todos”, destacó una mujer que iba a recibir su segunda dosis. En la ocasión, apuntó: “Lamentablemente, la gente ya no se cuida y está todo permitido”. De acuerdo a lo que comentó la mujer, “en mi familia ya están todos vacunados, hasta los más chiquitos”.Un joven de 25 años que iba por su primera dosis reveló que “no había podido vacunarse porque en el trabajo no me dejaban faltar y hoy aproveché la jornada libre”. “La vacunación está bien porque ahora se viene una cepa más brava; yo me vine a vacunar de urgencia porque antes no le daba mucha importancia”, confesó.