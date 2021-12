Una multitud de jóvenes disfruta de la fiesta del Seven de Rugby en Paraná

Una multitud de jóvenes disfruta de la fiesta del Seven de Rugby en la sede El Plumazo de Club Atlético Estudiantes de Paraná, registró“Los jóvenes muy deseosos de estar porque este es un evento que cada vez crece más”, ponderó aJosé Lezi, en representación de la entidad deportiva al dar cuenta que el evento es organizado por la juventud del rugby y el hockey, y destacó el trabajo de las comisiones y empleados del Estudiantes.“Esto es una fiesta y la intención es la de que el Seven sea un evento federal, porque hay equipos de distintos puntos del país, como Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan… y hasta hay chicos de Montevideo, Uruguay”, remarcó Jorge Uranga.El evento, que se realiza desde el año 2007, está dividido en dos partes. Por un lado, las actividades deportivas en las canchas de rugby y de hockey del Plumazo, con bailes de manera paralela en la zona de piletas y servicios gastronómicos y otros atractivos especiales y sorpresas que se conocerán en el lugar. Y por otro, la gran fiesta bailable que comenzará a las 22 y extenderá hasta la salida del sol del domingo en el mismo predio.En la ocasión, Uranga valoró el comportamiento de los jóvenes. “Esta es una fiesta y están todos compartiéndola. Baile, deporte y diversión como cierre de las actividades anuales”, resaltó. Y en ese sentido, mencionó que el evento incentiva el turismo en la capital entrerriana “porque esta fiesta no es de un solo sector, sino que es de toda la ciudad, porque nos acompañan jóvenes de todas partes del país”.