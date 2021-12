Se inauguró el puente sobre arroyo Antoñico en calle Gálvez: ya puede utilizarse

El puente donde ocurrió una tragedia

mencionó aque el Puente de calle Gálvez, “está habilitado y se puede empezar a utilizar desde hoy mismo. Es una solución profesional a un problema que tenían los vecinos”. Confió que “a todos nos duele muchísimo lo que ocurrió aquí”, recordando de esta manera el hecho tras el cual perdió la vida Fiorella Furlán.“Es importante que los paranaenses podemos ver que las obras se empiezan y se terminan. No son promesas. Venimos trabajando con profesionales y la experiencia nos permitió desarrollar una obra eficiente y esto demuestra que cuando se administra con responsabilidad, el Estado municipal también puede ser eficiente, cumplir la palabra y resolver los problemas que se resuelven con gestión, planificación y responsabilidad”, aportó el jefe comunal.Asimismo dijo: “Estamos muy agradecidos a todos los vecinos nos acompañaron durante todo el proceso, los hicimos parte en el proceso del proyecto, escuchamos e incorporamos al a obra cada una de las cosas que ellos venían planteando y hoy tenemos una solución definitiva en este lugar de la zona sur de Paraná”.Hizo hincapié en que el gobierno nacional “financió la obra”.La obra contempla “la sistematización del arroyo, hicimos la canalización desde Avenida Ramírez y también se canalizó hacia el norte, se colocaron las barandas, las personas que circulan por las veredas no tiene que bajar a la calzada, sino también se colocaron para las personas que tienen sus casas linderas al lugar, y deben ingresas a sus viviendas”, manifestó.De la misma manera, agregó que “los vecinos plantearon que querían las veredas que conectaran con Avenida Ramírez, y se hizo así, además se le hizo una protección especial a la iglesia Evangélica que cumple una función social importante en esta zona, para que el arroyo no corroa su infraestructura por el arroyo”., manifestó a Elonce TV que el hecho de que “se haya culminado la obras es muy importante, como vecinos no solo de calle Gálvez, sino de toda la ciudad, que hace muchos años veníamos luchando para que se haga un puente. Había habitantes que se anegaban en cada lluvia grande, que perdían todo, lo que pasó con Fiorella, hoy con esta obra podemos estar tranquilos, y el vecino de Paraná y de Quintas al Sur poder transitar con seguridad sobre este puente y sobre calle Gálvez, los días de lluvia”.se acercó hasta el lugar para realizar una bendición de las obras y manifestó a Elonce TV que es “una bendición para toda la comunidad que fortalece la comunicación; no solamente da la seguridad física sino también a comunión entre las personas”.Por su parte,, vecino también del lugar, aseveró quedan “las gracias por esta magnífica obra. Nueve personas se han salvado de este arroyo, después fue Fiorella que terminó partiendo, lamentablemente. Esta obra será una conexión importante entre los vecinos y para toda la ciudad también”.En tanto,, puso relevancia en que el escuchar el aporte de los vecinos “lo hacemos en cada una de las obras. Hoy podemos estar dando una solución definitiva, de hecho ya con la última lluvia se pudo observar que funciona perfectamente bien. Los vecinos nos indicaban que pedían esta obra desde hace 24 años”.La obra en calle Manuel Gálvez casi Ramírez, está proyectada en el lugar donde en diciembre de 2019 perdió la vida Fiorella Furlán, cuando su auto cayó al arroyo y fue arrastrada en medio de la crecida del Antoñico producida por un fuerte temporal.El sábado 14 de diciembre por la tarde, Fiorella perdió el control de su vehículo cuando transitaba por calle Gálvez; el nivel del arroyo había crecido hasta superar el puente, y en el intento de retroceder, fue arrastrada por el caudal. Fue encontrada tres días después en Bajada Grande, a 10 kilómetros de ese lugar. Apenas se produjo el fatal accidente, los vecinos advirtieron las deficiencias de una obra realizada hace 10 años, y que sus reclamos desde hacía tiempo, nunca fueron atendidos. Frente a esta situación, se planificó la concreción de una nueva obra que hoy se puede ver terminada.