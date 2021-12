Seleccionaron a los ganadores del II Concurso de Ideas de Negocios

Los tres ganadores

Menciones especiales

El jurado

Sistema de Monitoreo Remoto de Condiciones en Silobolsas, Kraken Med y MecanicApp fueron los proyectos elegidos por el jurado en la convocatoria del Municipio. También hubo menciones para Nano Test y AMA. Los diez finalistas recibieron una beca sobre innovación social.Impulsada a través de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, la iniciativa se enmarcó en la decisión política de respaldo a la innovación y el desarrollo tecnológico, basados en la Economía del Conocimiento.El intendente Adán Bahl, acompañado por la viceintendenta Andrea Zoff, señaló que el objetivo es "promover a los grandes talentos que tenemos en Paraná, una ciudad con ventajas competitivas, que cuenta con carreras universitarias y empresas líderes en Economía del Conocimiento, que están trabajando de manera integrada y conjunta con el Municipio, aportando ideas y coadyuvando para que esta política avance".Y añadió: “Valoramos que los emprendedores de Paraná busquen soluciones a problemas complejos a través de la innovación. Nosotros los acompañamos para que esos proyectos se consoliden y se transformen en pymes para generar más trabajo. Esto nos hace muy felices”.La subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación, María Apólito, destacó que las iniciativas de los emprendedores paranaenses “tienen un compromiso importante con el desarrollo local y de la comunidad que, creo, es lo más rescatable de este tipo de concursos”. En ese sentido, ponderó a la Municipalidad de Paraná por la decisión política de impulsar estas políticas.Cada uno de los tres modelos de negocios ganadores recibió un premio en carácter de aporte no reembolsable (ANR) –de 300 mil, 200 mil y 150 mil pesos, del primero al tercero– para ser usado con fines de potenciar el emprendimiento y el derecho a participar del Proceso de Preincubación del Plan de Desarrollo de Proyectos Innovadores. Hubo, asimismo, dos menciones especiales.Los diez finalistas, además, se hicieron acreedores, por iniciativa del Polo Tecnológico del Paraná, a becas sobre innovación social.El primer puesto (300.000 pesos) fue para el proyecto Sistema de Monitoreo Remoto de Condiciones en Silobolsas, presentado David Gabriel Kleng.La idea del negocio es brindar a los productores y acopiadores de granos un elemento capaz de minimizar las pérdidas al realizar un monitoreo constante de las condiciones de almacenamiento dentro del silobolsa.El sistema funciona completamente a baterías, con una duración de hasta un año, por lo que pueden colocarse los sensores dentro del silobolsa sin ningún tipo de cable, antena u otro que salga del silobolsa hacia el exterior. Además, para su comunicación utiliza las redes 2G, que proveen una amplia cobertura, aun en lugares donde internet o la red eléctrica no están disponibles.El segundo puesto (200.000 pesos) fue para KrakenMED, de Franco Banfi, una StartUp de medtech que ayudará a conservar el cabello de las personas sometidas a quimioterapia, protegiendo la identidad, imagen y autoestima de los pacientes con cáncer.El objetivo es lograr que la quimioterapia deje de ser sinónimo de perder el cabello, y contribuir al esfuerzo colectivo de organizaciones que promocionan la concientización y detección del cáncer.El tercer lugar (150.000 pesos) fue para MecanicApp, de Agustín Goro, un servicio de solución integral y de alta eficacia pensado para brindar a los usuarios ayuda mecánica las 24 horas del día.Dicho servicio se basa en una aplicación que deberá ser descargada e instalada en el teléfono móvil de cada uno de los agentes intervinientes en la prestación del servicio (mecánicos, gomerías, lubricentros, etc.), así como también del usuario.Las dos menciones especiales –100.000 pesos para cada una–, fueron para Nano Test y AMA.Nano Test, presentado por Fabio Vincitorio, es un dispositivo destinado a solucionar el seguimiento de ambientes con condiciones de bioseguridad estrictas, y pensado para la medición de la evolución de poblaciones microbianas en producción animal intensiva o en edificios afectados a servicios de salud.AMA es una iniciativa de Facundo Agustín Vallejos orientada a familias que no tienen acceso al agua, o lo tienen, pero es de mala calidad para el consumo. El sistema permite recolectar agua de lluvia y mantenerla potable. Es simple y soluciona una gran problemática.El jurado que seleccionó a los ganadores estuvo integrado por la viceintendenta Andrea Zoff; la subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación, María Apólito; el director de Desarrollo y Promoción del Financiamiento de la Subsecretaría Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Sebastián Morandi; la consultora política y asesora en relaciones institucionales y asuntos públicos, Camila Farías; el presidente de Enersa, Ramiro Caminos; la responsable del área de Inteligencia Estratégica en Proyectos Especiales de la Región Centro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Romina Gudiño; la responsable del Club de Emprendedores de Paraná y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, Silvina Ferreyra; el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), Mariano Obeid; y el presidente del Polo Tecnológico del Paraná, Joel Lifschitz.Para la determinación del orden de mérito, los jurados tuvieron en cuenta la evaluación en la presentación y exposición de cada uno de los finalistas, la viabilidad tecnológica y económica de los proyectos presentados y el impacto en el Distrito del Conocimiento.Participaron de la entrega de premios el secretario de Hacienda, Eduardo Macri; y el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Diego Álvarez Daneri, entre otros.