Por tercer día consecutivo, no sale el tren que une Paraná y Colonia Avellaneda. El servicio ferroviario, que fue suspendido el lunes por un desperfecto mecánico en el único coche motor Materfer que la empresa Trenes Argentinos Operaciones, se retomaría con normalidad este sábado a la mañana. Según pudo saberla unidad saldría a las 5.30 desde Paraná con destino a Colonia Avellaneda.“Es otro día más sin tren y tal vez con suerte salga mañana; la del ferrocarril es una situación desesperante, de abandono”, comunicó ael delegado de la Unión Ferroviaria en Paraná, Nelson Santini.“A la unidad se le rompió el motor Deutz -similar al de un tractor– que hace que funcione el aire acondicionado porque si no es imposible subir al tren”, explicó Santini al dar cuenta que la única unidad será remplazo por el coche 001 “que estaba desarmado entero”. “El motor del 001 era distinto al del 005, por lo que hubo que hacerle reformas”, indicó el ferroviario y dio cuenta del “terrible sacrificio” que hacen el mecánico y su ayudante para ponerlo en funcionamiento; además de otros dos trabajadores que realizan la limpieza y ahora están colaborando en el arreglo. “Trabajan a destajo y, con suerte, el tren saldría este sábado”, indicó Santini.De los seis coches motor Materfer que hay en la estación ferroviaria de Paraná, sólo uno funciona. “Este coche presta servicio porque es el único que hay y no se lo puede parar”, indicó el delegado de la Unión Ferroviaria en Paraná.En detalle, de las seis duplas de coches motores Materfer numerados como 001, 002, 003, 004, 005, 006, sólo funciona el 005, los demás están incendiados o inutilizables: particularmente el 006 está parado desde 2017 a la espera de repuestos, el 001 está desde hace muchos años sin motor y desmantelado, el 002 detenido en la cochera sin motor.“Estos coches tienen diez años de uso y desgraciadamente ya están muy baqueteados; tendremos que rogar que no se vuelva a romper porque el que está para salir, el 004, todavía le falta”, estimó Santini al agregar que, el año próximo, “saldría el coche 004 mientras se repara el 005”.“Es un cementerio de coches. La situación es difícil y todo pasa por mandos intermedios en Buenos Aires, donde no te dan ninguna respuesta”, sentenció al remarcar: “Sería una utopía decir que vamos a ir con el servicio hasta La Picada”.