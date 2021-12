Continúa la fumigación contra mosquitos y jejenes en playas y parques de Paraná

En el marco de la campaña anual contra el mosquito, la Municipalidad realiza fumigaciones en diferentes partes de Paraná. Este viernes, los operativos estuvieron centrados en el Thompson, Costanera y el Parque Urquiza.“Este año nos encontramos con un panorama diferente respecto a la cantidad de insectos, ahora hay menos y utilizamos un producto que si no llueve dura unos 15 días”, dijo el responsable del operativo, Victor Recalde, a. Además, detalló que los operativos de fumigación los fines de semana inician a las cuatro de la mañana, para no cruzarse con las personas que realizan ejercicio temprano.Consultado por repelentes ante la aparición de mosquitos y jejenes, señaló que “es tal cual como lo dicen los abuelos, el limón actúa muy bien, y por ejemplo la ropa oscura los atrae”.Cabe destacar, que la comuna realiza operativos de fumigación en domicilios particulares si los dueños de la vivienda lo solicitan. Al respecto, Recalde, dijo que “tenemos muchas consultas por alacranes y cucarachas pequeñas; uy para alejar los alacranes no tiene que haber escombros en la casa” .