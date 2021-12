Habilitaron nueve eventos bailables para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo

Con motivo de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, ya fueron habilitados -por la Municipalidad de Paraná- nueve eventos bailables en quintas privadas y clubes de la capital entrerriana; además de los boliches que ya habían sido autorizados para su funcionamiento en el marco de las últimas disposiciones por la pandemia.



“Desde unos días antes al mes de diciembre recibimos consultas y documentación sobre lugares que querían hacer eventos por las Fiestas de Nochebuena, el 24, y por Fin de Año, el 31 de diciembre; y se les hicieron una serie de exigencias técnicas, dado que la normativa actual respecto al Covid-19 les permite hacer estos eventos”, comunicó a Elonce TV el director general de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná, Guillermo Comas Cancio. Y agregó: “A la fecha hay nueve eventos anunciados, los que se realizarán bajo la ordenanza 8615, es decir, con actividad bailable; sumados los establecimientos bailables ya habilitados anteriormente”.



“La mayoría de los eventos tienen la superficie mayormente utilizable al aire libre, y la capacidad de personas se determina a un metro cuadrado por persona, o sea que dependiendo de la superficie útil que solicita el habilitante, se le cotejará y responderá, porque, a la fecha, en espacios cerrados es al 50% y en espacios abiertos no tiene esa limitación”, detalló.



De acuerdo a lo que explicó Comas Cancio, estos eventos bailables se realizarán “en quintas privadas y en clubes, que promocionan las mismas comisiones directivas para que se puedan realizar en los espacios acordes de las instalaciones”.



“Ya se les hizo una inspección previa a estos espacios para prever la posibilidad de que se pueda hacer o no el evento, los cuales fueron vistos favorablemente, y se les determinó el aforo, la ubicación y la cantidad de baños que necesitan adicionar -porque la mayoría no tiene la cantidad de baños para la cantidad de personas que esperaban”, indicó al dar cuenta que “también se cotejaron las instalaciones eléctricas de los lugares”. “Los controles estarán a cargo de personal de Control Urbano durante las noches del 24 y la del 31”, remarcó el funcionario municipal.



Pirotecnia



En la ocasión, Comas Cancio confirmó que, en Paraná, “hay seis lugares habilitados” para la venta de pirotecnia. “Se hará una inspección, junto a personal de Bomberos, para cotejar que los productos que se vendan en los locales habilitados sean los correspondientes con la ordenanza local”, prometió y aclaró que “la pirotecnia habilitada para su uso es la de bajo contenido sonoro y mayormente lumínica”.



“La venta ambulante de pirotecnia está prohibida”, recordó. De acuerdo a lo que comentó, un sistema de guardia especial controlará el cumplimiento de las disposiciones municipales.



Venta ambulante



“La guardia urbana trabaja en la zona céntrica y las periferias para restringir la venta ambulante porque no se puede realizar ni en estas fechas ni en otras. De hecho, la semana pasada reunión con comerciantes del microcentro a los cuales se les presentó a los inspectores para que ante cualquier situación de molestia puedan llegar hasta éstos”, informó el responsable de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná. (Elonce)