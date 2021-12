Llegan a destino donaciones de Once por Todos: el turno de Suma de Voluntades

La ONG “Suma de Voluntades” fue uno de los beneficiarios de Once por Todos. La asociación desde hace diez años trabaja diversas actividades de acompañamiento escolar, clínica deportiva y comedores en tres barrios de la ciudad: San Martín, Mosconi Viejo y Antártida Argentina.“Estamos re contentos con el resultado porque siempre estos encuentros son muy positivos. Somos felices de ser parte de la familia de Once Por Todos”, expresó aAnabela Albornoz.Estas jornadas solidarias “son importantes porque nos permiten sostener en el tiempo todas las actividades que llevamos a cabo. Las donaciones que recibimos nos dan la tranquilidad de responder ante una emergencia”Porque el poder de los valores significa ayudar con lo que se necesita. Este año, una vez más, Once por Todos renovó el compromiso solidario para ayudar a los hospitales, comedores y merenderos comunitarios.