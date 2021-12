“Arco Iris” recibió donaciones de Once por Todos y las compartirá con otra ONG

Una semana pasó del Once por Todos y la marea solidaria no se detiene. Entre los beneficiarios de la 17º edición se encuentra la Asociación Civil “Arco Iris” que acompaña a niños pacientes oncológicos, y a sus familias.Esta semana, recibieron las donaciones y en un gesto de profundo amor, la ONG decidió compartir lo que les llegó con la Asociación Cuidar, que trabaja en el servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Materno Infantil San Roque.“Estamos sumamente contentas y muy agradecidas por las donaciones. Recibimos tantas cosas que no tenemos casi lugar para caminar por la asociación. Realmente vimos la solidaridad y el valor de ayudar al otro que hay en cada ciudadano”, expresó aV la presidenta de Arco Iris, Mirta Sotier.“Junto a otras ONG compartimos el mismo dolor con respecto a la familia de saber que su hijo está enfermo. Tratamos de acompañarlos y asistirlos para que se puedan recomponer de una situación tan difícil” contó. Por ese motivo, desde Arco Iris se comunicaron con la Asociación Cuidar - Bajo la Misma Estrella, para compartir las donaciones recibidas.En tanto Marta, de la ONG Cuidar se refirió a la cadena de favores que se generó a partir de Once Por Todos. “Es una bendición, estamos muy agradecidos porque nos tuvieron en cuenta para poder compartir parte de las donaciones que tanto nos hacen falta”.Sobre el trabajo que realizan en el hospital de niños, explicó que “tenemos pacientes que vienen semanalmente a los controles y otros chicos que llegan en una etapa muy complicada. Muchos niños son del interior y trabajamos con mucho cariño en un equipo interdisciplinario, que ayuda y contiene a la familia durante el tratamiento y cuando se produce el deceso del menos, tratamos se sostener a los seres queridos”.Al finalizar, Mirta reflexionó y dijo: “la solidaridad y la voluntad de ayudar al otro lo tenemos todos. Solo tenemos que descubrir cómo hacerlo. El Once por Todos brinda esa posibilidad una vez al año”.Desde hace 17 años, Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.