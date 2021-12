Aplicaron dosis de refuerzo contra el Covid-19 a 1.100 paranaenses en un día

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este jueves estaba prevista la aplicación de 1.100 dosis de refuerzo con Astrazeneca a los mayores de 50 años -con turno previo- en el Complejo Escuela Hogar.En la oportunidad,rescató el testimonio de algunas de las personas que habían sido convocadas para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“La vacunación es excelente, es el único control que podemos tener sobre la pandemia. Y estoy en absoluto desacuerdo con que no se use barbijo, la no mantención de la distancia y la aglomeración de personas”, aseguró un hombre que había recibido las dos primeras dosis con Sputnik V.Otra mujer se mostró “acostumbrada” al proceso de vacunación y dio cuenta de su “miedo por mis nietos y mi familia” frente a la pandemia por coronavirus.“Yo impulso a mi hijo a que se vacune”, destacó otra que había sido inoculada con Sputnik V y había llegado hasta la Escuela Hogar desde el barrio Lomas del Mirador I.“Lo principal es andar protegido, porque uno no puede estar tanto tiempo encerrado”, argumentó otra mujer al resaltar la importancia de mantener los cuidados frente a la pandemia.“Vacunarse da más seguridad y en mi familia están convencidos de la vacuna. Ahora tenemos mayores libertades y podemos salir gracias a la vacuna”, sostuvo una vecina que esperaba a completar su esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Soy del campo y sé que lo único que curó la aftosa fue la vacuna, por eso creo en firmemente en la vacuna. Tampoco me importa la marca y la nacionalidad de la dosis, si nunca supimos cuál nos pusieron para la gripe, la poliomielitis… No preguntábamos la marca”, destacó un hombre que esperaba por su dosis de refuerzo. “Duele más una picadura de abeja que la aplicación de la vacuna” comparó y vaticinó que “todos los años vamos a tener que vacunarnos, como la gripe”.