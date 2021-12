Vecinos reclaman falta de agua: “queremos que conozcan nuestra realidad”

A raíz del desperfecto eléctrico ocurrido durante la madrugada del domingo, los niveles de producción, reservas y distribución se vieron gravemente afectados por la detención de la producción. Vecinos de diferentes barrios de la ciudad continúan con el problema.Durante la tarde de este miércoles, vecinos del barrio ex Hipódromo y zonas aledañas, se autoconvocaron y protestaron por la falta de agua.“El problema viene desde el sábado y hasta el momento no tenemos agua, ni siquiera los que tenemos cisterna al nivel del piso para cargar. Cuando no hay presión, no tenemos nada de agua”, expresó aNorma Corona.Según manifestó la mujer, el problema del agua viene “hace rato”. “Hemos presentados notas y hecho muchos trámites, pero no tenemos respuestas o contestaciones muy infantiles como que vivimos en una zona muy alta o que hay otros problemas más importantes que no tener agua”.“Obras sanitarias se maneja por el sistema, como somos pocos los vecinos que hacemos el reclamo, nos dicen que son algunos domicilios los que no tenemos agua. La realidad es otra, queremos que las autoridades hablen con nosotros y sepan cual es la problemática. Hace cinco días que no tenemos agua”, finalizó.“En el transcurso de la noche de miércoles y en la mañana de jueves ya comenzaría a funcionar todo con normalidad”, confirmó.