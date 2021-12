Aplicaron 1.100 terceras dosis contra el Covid-19 a mayores de 50 años en Paraná

Aplicaron terceras dosis de Astrazeneca a mayores de 50 años con esquema de Sinopharm en el complejo Escuela Hogar de Paraná. Para el operativo de vacunación que se realizó este miércoles se habían entregado 1.100 turnos, supo Elonce TV.



En la oportunidad, Elonce TV rescató el testimonio de algunas de las personas que habían sido convocadas para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.



“Me cuido mucho, pero con la vacuna, lo voy a estar más”, destacó Sara. Y en ese sentido, poneró: “No porque uno llegue a cierta edad se tiene que entregar; llega la tarde y yo me pongo coqueta, porque si mis nietos me ven bien ellos también están contentos”.



“Hace tres días me llegó el turno”, contó Ángela y destacó que la vacunación contra el coronavirus otorga “más seguridad con respecto a la salud”. En ese sentido, recomendó que “todos se vacunen porque nos hace bien como sociedad.



“Estoy contenta porque siempre hay que ser positivos”, contó Dorita, de 78 años. La mujer llegaba en remis hasta la Escuela Hogar para vacunarse contra la pandémica enfermedad.



Nilda, por su parte, comentó que el 11 de enero cumplirá 88 años. “Tengo 12 nietos, 19 bisnietos y ya quiero ser tatarabuela, pero mi nieta no quiere”, sostuvo entre risas.



Vacunación domiciliaria



Una de las agentes sanitarios abocada a la vacunación domiciliaria, anticipó a Elonce TV que “a las 7.30 se inicia el operativo para vacunar en los hogares a personas imposibilitadas para trasladarse”. Los familiares tienen que presentarse en Escuela Hogar y requerir este servicio”, explicó Mirta Gaitán. (Elonce)