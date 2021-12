La cooperadora del hospital San Martín recibió las donaciones de Once por Todos

Paraná La fiesta de la solidaridad volvió a Sala Mayo con muchas donaciones y música

La asociación cooperadora del hospital San Martín fue una de las entidades beneficiarias de la jornada solidaria de Once por Todos que se realizó este 8 de diciembre en Paraná.“Recibimos 168 litros de lavandina, siete bidones de alcohol de cinco litros cada uno, más de 400 jabones de tocador para los pacientes, entre 40 y 50 botellas de shampoo y 1.460 pañales, además de otros 60 paquetes que estamos recibiendo de Eco Sociedad Anónima”, detalló ala presidenta de la cooperadora, María Maidana. “La jornada del 8 de diciembre fue un éxito total, es una gran bendición de Dios y gracias a Canal 11 que nos ayuda todos los años”, agradeció la voluntaria al dar cuenta de su “enorme alegría”.En la oportunidad, comentó que las donaciones de pañales y elementos de higiene irán a los servicios de Clínica Médica, Quirófano, Terapia Intensiva, la guardia de Covid-19 y la guardia de Emergencias “que buscó 200 pañales porque la sala está llena”.“El San Martín es el hospital zonal de la provincia y todo paciente se asiste acá”, argumentó Maidana.Por su parte, la supervisora del nosocomio, María Menguez, rememoró que participar de Once por Todos “fue una experiencia única por estar y compartir con otras instituciones”. “Fue muy gratificante ver la ayuda y la solidaridad de la comunidad de Paraná y para nuestro hospital significa mucho porque acá llegan usuarios de toda la provincia, son personas que vienen solas y sin nada”, indicó al remarcar: “Las donaciones llegan al usuario que lo necesita y también es una ayuda para el enfermero que necesita de esos insumos para continuar trabajando”.En la oportunidad, anticipó que están organizando una campaña de panes dulces para entregar a los pacientes el 24 de diciembre. “En las donaciones de Once por Todos llegó mate cocido y azúcar así que vamos a entregar una bolsita con un pan dulce y mate cocido”, contó la presidenta de la cooperadora.Quienes deseen sumarse a la nueva iniciativa solidaria, pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 12 en la sede de la cooperadora, calle Gualeguaychú 650, o comunicarse al (0343) 154052692. “Llámenme a la hora que sea porque siempre estoy dispuesta”, destacó Maidana.