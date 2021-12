Barrendero se viste de Papá Noel para cumplir con su tarea en barrio de Paraná

La sonrisa de un niño “es una felicidad impagable”. Así lo aseguró aEdgardo Barzola, un barrendero municipal de Paraná que recorre las calles que tiene asignada para limpiar, vestido de Papá Noel.“Fue espontaneo, se me ocurrió”, contó el trabajador al recordar cómo fue que decidió vestirse de rojo para salir a la calle a cumplir con sus labores diarias. “Le dije a mi señora, `este año voy a barrer de Papá Noel´ y cuando menos acordé me había comprado el traje y ahí ya estaba obligado. Se dio y le mandamos para adelante”, resumió.Barzola hace 17 años que se desempeña como barrendero en el barrio San Agustín; las cuadras que tiene asignadas para la limpieza son desde calle Gutiérrez hasta el centro de salud Carrillo. Ya es conocido por la mayoría de los vecinos y según destacó, con todos tiene “una buena relación”.“Empiezo a las 5 de la mañana y para las 8 ya termino. No me quejo de este trabajo porque después te da la posibilidad de hacer otras cosas”, agradeció.Consultado al barrendero qué es lo que más disfruta de su tarea, vestido como Papá Noel, éste confesó: “Que te saluden y te toquen bocina, son cosas que te reconfortan y te dan ganas de seguir”. En la ocasión instó a otros municipales a imitar su iniciativa: “Si hacés un bien”, argumentó.Barzola posaba para la foto junto a un niño que no ocultó su asombro al ver al mítico personaje de Navidad sobre calle Selva de Montiel. “Hoy todos se sacaron fotos conmigo y ver a la gente contenta te reconforta, sobre todo hoy en día”, remarcó.Finalmente, a través dedejó un mensaje por estas Fiestas. “Hay que pelear el día a día porque está muy complicado”, indicó y rogó para que “empecemos el año, aunque sea un poquito mejor, que cambie”.