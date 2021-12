Gesto esperanzador: Se conmovió con vida de joven abanderado y le hizo un regalo

Hay gestos que se convierten en historias y que valen la pena ser contadas. Hace unos días se conoció la emocionante vida de Dieguito, un joven de 20 años que no se dio nunca por vencido y logró terminar la escuela primaria siendo abanderado de Argentina y trabajando a diario para poder subsistir.Osvaldo, un arquitecto de Paraná, se conmovió con la vida del joven y mostró su lado más humano al regalarse una computadora de escritorio para que pueda seguir con sus estudios.el hombre.Osvaldo contó que “cuando vi la nota, me conmovió y decidí regalarle la computadora para que pueda seguir con sus estudios. La única condición que le puse es que termine el secundario siendo abanderado”.Seguidamente, agregó que “si Dieguito termina el secundario, la gente le va a retribuir con más cosas, porque es un joven trabajador que necesita ayuda”. Osvaldo le habló a la ciudadanía y solicitó que “colaboren con el joven y donen útiles escolares porque los utiliza mucho”.“Los chicos tienen que estudiar y el país los necesita para poder crecer. Se tienen que animar a estudiar porque la gente los va a ayudar. Yo también recibí mucha ayuda”, comentó.El hombre comenzó a trabajar a los 15 años, terminó la escuela y realizó su carrera universitaria en Santa Fe “que iba a dedo”. Osvaldo contó que, durante sus estudios, recibió la ayuda de arquitecto Luis Félix Enría: “fue mi padrino y hoy la Casa de la Cultura lleva su nombre, creo que él está haciendo todo esto posible”, relató emocionado.Por su parte el joven se mostró muy agradecido con Osvaldo y dijo que ya tiene la computadora en su casa.“Estudiar y trabajar requiere de mucho esfuerzo y yo luché para lograrlo. Vendo sahumerios todos los días y sigo estudiando, me estoy preparando para el año que viene”, señaló. El joven seguirá la secundaria en la Escuela 25 de mayo.“Hay que estudiar mucho para tener lo tuyo. Una vez que finalice la escuela quisiera seguir arquitectura o Ciencias Económicas”.El joven nació y se crío en el barrio Anacleto Medina, pero gracias a su esfuerzo y perseverancia logró mudarse solo a una casa en Bajada Grande. Actualmente se gana la vida vendiendo sahumerios en la calle.