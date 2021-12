La Asociación civil “El Lucerito” recibió las donaciones de Once por Todos

Entre los beneficiarios de Once Por Todos, se encuentra la Asociación Civil “El Lucerito”, que asiste a familias en el barrio Los Berros de Paraná a través de cooperativas de trabajo y en talleres recreativos y de apoyo escolar. Además, asiste a tres merenderos más de la zona.



“Estamos muy contentas y fue una experiencia hermosa participar de Once por Todos. Es la primera vez que participamos de la jornada solidaria y no esperábamos tanto amor”, expresó a Elonce TV Daiana.



“Los organizadores de Once por Todos, nos conocían y sabían cómo trabajamos. Tenían conocimiento de la cantidad de gente que asistimos y por eso fuimos convocadas. Estábamos muy asombradas y contentas por esta oportunidad”, dijo.



Sobre las donaciones que recibieron, Melisa contó que “tenemos de todo, alimentos, elementos de limpieza, pañales y leche. Es inmenso el agradecimiento que tenemos hacia quienes colaboración con esta causa”.



“Vamos a dividir las cosas de manera equitativa para cada merendero. Queremos que todos tengan las mismas posibilidades y que llegue a las familias más necesitadas”, indicó.



Porque el poder de los valores significa ayudar con lo que se necesita. Este año, una vez más, Once por Todos renovó el compromiso solidario para ayudar a los hospitales, comedores y merenderos comunitarios.



Al finalizar, Daiana contó que en el dia de ayer (lunes) las autoridades firmaron el comodato del predio deportivo Los Berros. “Estamos muy contentos, porque tenemos ese lugar en el barrio que no hay una plaza o un espacio para jugar. Vamos a tener un salón de multiusos y la cancha”. Elonce.com