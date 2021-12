Regalos de Navidad: paranaenses “comparan precios” en el microcentro

Faltan 11 días para la Navidad y en la peatonal San Martín de la capital entrerriana ya se observa un aumento en el movimiento de personas consultando precios y comprando los regalos. Muchos paranaenses manifestaron aqué es lo que compran y cuánto planean destinar para regalos.“Empecé a comprar de a poco porque si no todo se junta y alguien queda afuera”, explicó una jubilada a Elonce TV y agregó que “regalo más o menos cosas por el mismo monto, unos 4.000 pesos por obsequio, trato de comprar una vez al año para todos, pero hay que ver hasta dónde nos alcanza”.Y sumó: “Estoy gastando a cuenta del aguinaldo”.En tanto otra mujer, sostuvo que “los precios subieron mucho durante el año y creo que ahora se estabilizaron, en este momento se compra para los más chicos y algún presente para los adultos”.“Este año a los nietos no le voy a poder comprar nada porque la jubilación no alcanza”, sumó otra mujer.“Hay cosas en precio, solo hay que buscar y recorrer”, valoró una paranaense.“Este año agradecemos por la buena salud y compramos para los nietos", sostuvo otra mujer.“Todavía no comencé a ver los precios, siempre alguna chuchería regalo, indicó una vecina.