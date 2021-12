Mas paranaenses mayores de 70 años recibieron la dosis de refuerzo contra covid

Avanza la aplicación de dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus en Paraná. Para este martes estaba prevista la inoculación a mayores de 70 años, con turno asignado, en el Complejo Escuela Hogar.Según informaron autoridades de Salud del Complejo Escuela Hogar, este martes fueron convocados 1.100 adultos mayores para recibir la dosis de refuerzo contra el covid. En esta oportunidad, aplicaron dosis de AstraZeneca.la supervisora de los agentes sanitarios, Vanina Molina, indicó aque “en esta ocasión, debido a las altas temperaturas, se decidió montar el operativo de vacunación en la entrada del establecimiento ya que la circulación de aire era mayor; si bien muchos adultos se trasladan en vehículos, algunos vienen solos y les cuesta subir la rampa, por eso también los esperamos en el ingreso”.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes se acercaron hasta la institución para recibir la dosis de refuerzo contra la pandemia enfermedad.“Es una tranquilidad tener las tres dosis, siempre me seguí cuidando y no comprendo cómo hay personas que no quieren vacunarse”, valoró una mujer.En tanto, otra mujer explicó que acompañó a su mamá de 84 años a que le apliquen la vacuna y resaltó que “es una alegría que ya tenga otra dosis, en la familia nos cuidamos mucho y conforme fue mejorando la situación sanitaria nos volvimos a reunir para las ocasiones especiales”.“Recibí la segunda dosis hace unos seis meses y hoy me toca la tercera, estamos tranquilos y seguimos cuidándonos”, resaltó un hombre y agregó que “con mi esposa nunca nos contagiamos de covid-19 y esperamos seguir por este camino”.