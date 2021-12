Es la quinta generación de una familia de camioneros: “Siempre quise esta vida”

, dice el famoso refrán y ese es el caso de Marianela Gariboglio, una joven de Paraná que pertenece a una reconocida familia de camioneros y con 24 años recorre las rutas distribuyendo cargas generales entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Don José, su abuelo de 86 años comenzó con la empresa familiar y hoy se dedican nietos, hijos y sobrinos.La joven, se encuentra camino a realizar una descarga y paró en un peaje para dialogar consobre su historia. “Salí al mediodía de Paraná y mañana tendría que llegar a Córdoba”, relató.Sobre sus inicios, Marianela contó: “Comencé acompañando a mi papá, como arrancan casi todos. Una vez que aprendí todo lo necesario, viaje sola”. Años tras, la joven se dedicaba al patinaje artístico: “fueron dos cosas distintas que me gustaron mucho, pero siempre quise ser camionera”.La joven viaja durante la semana y los fines de semana está en Paraná. “Hay veces que llegamos un sábado y tenemos que salir el domingo”, contó. Sobre su vida en la ruta, dijo que “tengo un cajón de cocina para prepárame lo que quiera. Igualmente, muchas veces compramos para comer porque no soy muy amante de cocinar. Paramos en pueblos o dormimos arriba del camion”.Desde pequeña supo que su pasión y su sueño máximo era ser camionera. Hoy, es la quinta generación de una familia que dedica su vida al volante. “Somos diez choferes, entre hermanos, tíos y primos, y tenemos seis camiones. Nos vamos intercalando para manejar”.“Mi familia siempre me apoyó un montón. A los 12 años mi papá me enseñó a manejar los camiones y creo que les vengo demostrando que me desenvuelvo de muy buena manera dentro de este rubro”, señaló. Seguidamente, agregó: “a mí me encanta viajar y conocer lugares y gente nueva. Me gusta está vida donde no tenes una rutina, todos los horarios son distintos. Lo disfrutó tanto que no lo siento como un trabajo”.“Muchas veces hacemos las mismas rutas con mi familia, entonces paramos tomamos mates, comemos juntos y seguimos”.Punto aparte, Marianela destacó que “cada vez hay más mujeres camioneras. Si bien los hombres son mayoría, de a poco nos vamos haciendo un lugar”.Al finalizar, la joven se mostró muy emocionada a recordar como arrancó todo: “este transporte lo arrancó mi abuelo con mis tíos y mi papá. Empezaron desde muy abajo y sé que les costó un montón y todo lo que tenemos es gracias a su esfuerzo”.