Temporal en Oro Verde: "Empezaron a moverse las chapas y realmente fue horrible"

La localidad de Oro Verde fue una de las afectadas por el temporal de lluvia y viento que se registró durante la noche del domingo y madrugada de lunes."Llovieron 65mm en poco tiempo y las ráfagas fueron muy fuertes. Se registraron anegamientos en dos viviendas, las cuales asistimos, además de tres voladuras de techos", comunicó ael intendente de Oro Verde, Oscar Toledo. "Afortunadamente los daños solo fueron materiales. No hubo víctimas fatales, ni lesionados, lo cual es muy importante", destacó.

"Comenzaron a moverse las chapas y realmente fue horrible"

Asisten a los damnificados

El reporte de daños

rescató el testimonio de un universitario que alquila en un complejo de departamentos de calle Los Nogales al 200. "La tormenta nos sorprendió a todos en la ciudad, se veía que estaba bastante feo el tiempo del lado sur, pero no pensamos que iba a ser tan fuerte", reconoció el estudiante del tercer año de Agronomía, Maximiliano.En el complejo habitacional, se levantó un techo de chapa, el cual estaba clavado a unos tirantes de madera, y quedó colocado solo el cielo raso que es de machimbre. "El temporal de viento y lluvia ocasionó un efecto bolsa y levantó el techo de dos de los departamentos. Uno de los chicos fue el más afectado porque, por el techo, se le inundó el departamento", contó el joven oriundo de Maciá. "Lo auxiliamos y sacamos todo lo que más pudimos para que no tenga daños mayores", sintetizó en relación a lo vivido anoche.Maxi destacó que, afortunadamente, las consecuencias del temporal solo fueron daños materiales. "Somos todos estudiantes, compañeros, así que siempre hay que estar a disposición del otro para ayudarlo", ponderó.En la ocasión, destacó que el dueño del complejo de departamentos se presentó para relevar los daños y comenzar con las reparaciones. "Esto fue una causa natural", acotó el universitario.Al dar cuenta que anoche recorrió las zonas afectas junto a los empleados municipales, Toledo informó que la responsable del área municipal de Desarrollo Social, Sandra Hasenauer, se comunicó con Provincia para solicitar chapas y frazadas para asistir a las familias afectadas.El intendente comentó que habló con su par de Aldea Brasilera, localidad que también fue afectada por la tormenta. "En el corredor desde Valle María hasta Paraná, los vientos fueron muy fuertes y hubo daños", refirió e insistió con respecto a que no se registraron ni víctimas fatales, ni lesionados.El temporal también arrasó con una parte del techo del pesebre y el árbol de navidad luminoso que recientemente había sido inaugurado sobre ruta 11; el adorno se voló a unos 70 metros de donde estaba amurado."El arbolito de Navidad fue volado por una ráfaga de viento por unos 70 metros, siendo que es una estructura realmente pesada que estaba amurada a un caño con cemento y hormigón en el piso", indicó y prometió que se trabaja para reinstalarlo."Nos comunicamos con los vecinos afectados por los daños y ahora estamos abocados en la limpieza de calles porque cayeron varios árboles, pero durante la tarde, cuando todo se normalice, comenzaremos de nuevo a trabajar en el árbol de Navidad, el que estaría en pie para el fin de semana", explicó el intendente de Oro Verde. Toledo comentó que mantuvo contacto con los integrantes del taller municipal "Manos Creativas", los que "con su amabilidad, se encargarán de volver a vestir el arbolito".Se registraron caída de árboles en calles Las Rosas y Las Perdices y sobre avenida Los Chañares, entre Las Calandrias y Cardenales; personal municipal se ocupó de trozarlos y liberó el tránsito vehicular en las zonas.También se registraron árboles caídos que impedían el tránsito vehicular en la zona de Parque Alberdi, desde el ingreso al mismo hasta la capilla que está a un kilómetro de distancia.En el Polideportivo Municipal, por calle Las Golondrinas, antes de llegar a Los Jacarandaes, se reportaron dos árboles caídos y una farola lumínica; todo quedó sobre la cinta asfáltica.Y sobre calle Las Calandrias, antes de llegar a los Jacarandaes, una rama de árbol de gran tamaño cayó a la cinta asfáltica impidiendo el tránsito en un mano.