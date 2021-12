Emocionante reencuentro de una perrita con su dueño: “Lola es sus piernas”

Lola es la mascota y fiel compañera de Alfredo, un suboficial retirado del Ejército, de 81 años, que padece una discapacidad motriz. La perrita se extravió el viernes pasado y desde entonces fue intensamente buscada por el hijo del hombre. “Pegamos carteles por todos lados, pero no la encontrábamos”, contó Maxi a Elonce. La familia vive en calle Florencio Sánchez, en barrio San Agustín de Paraná.Finalmente, a una semana de la ausencia de Lola, una vecina de nombre Carina les informó que la había visto en la zona de 5 Esquinas. “Me mandó una foto y enseguida la reconocimos, era ella. Fuimos a buscarla y la encontramos en las inmediaciones al ex hipódromo”, recordó.accedió al video que muestra el momento del emocionante reencuentro entre Lola y Alfredo. “Lola es muy dulce, la tenemos desde cachorra porque es rescatada y realmente es quien ayuda a mi papá en todo, le abre la puerta y lo acompaña; porque si bien mi papá vive conmigo, la perrita es su compañera”, contó el hijo de Alfredo.“Lola es sus piernas”, destacó. “Papá no está pasando por un buen momento por su discapacidad, tiene que ser operado de las piernas, y el regreso de Lola realmente lo revivió”, valoró el muchacho y resaltó: “Fue un momento de mucha emoción”.