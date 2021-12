A los 76 años finalizó sus estudios primarios en una escuela de Paraná: video

Delia Gómez tiene 76 años, es oriunda de Feliciano, y este viernes finalizó sus estudios primarios en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA) N° 26 "Victoriano Montes" que funciona en la sede de la “Manuel Belgrano” de Paraná.“Cuando era chica no pudo estudiar porque como era una familia de campo, no tenían los recursos para que ella pudiera hacerlo. Pasaron los años. Se casó muy joven y desde entonces solo se dedicaba a sus 9 hijos biológicos y además crió hijos de su marido con su pareja anterior”, contó uno de sus nietos a“Hoy, 10 de diciembre de 2021, ella terminó la primaria. Estamos muy felices por sus logros y me gustaría que muchas personas conozcan la historia para incentivar que nunca es tarde para estudiar”, indicó el mensaje.