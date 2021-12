Navidad 2021: cómo recibirán los juguetes para niños internados en el San Roque

En estos días muchas asociaciones y personas expresan su voluntad de acercar donaciones y regalos para los niños y niñas internados en el hospital materno-infantil San Roque de Paraná, desde la institución dieron a conocer algunas condiciones “para cuidar la salud de los pacientes y la organización de los servicios”.Según se indicó, toda donación de juguetes se coordinará con las integrantes del Voluntariado Santa Rita. “Ellas organizan el stock y la entrega en coordinación con Enfermería: las entregas no pueden hacerse directamente en las Salas. Además, hay un requisito de higiene y seguridad hospitalaria: los juguetes deber ser nuevos, y no pueden ser de (o tener) tela o peluche”, se explicó.Desde el nosocomio se aclaró que no podrán llevarse juguetes a las salas del San Roque. “Por tratarse de un hospital, y de una situación sanitaria aún pandémica, las visitas a las salas están restringidas”, se argumentó.Y agrega: “Por supuesto que existen otras asociaciones que colectan y reciben donaciones de juguetes para los pacientes del Hospital, pero aún así, ellas, luego la hacen llegar al Voluntariado”.Teléfono: 4230460 Interno 235Horarios de atención: de 9:00 a 11:00 y de 16:00 a 18:00Correo electrónico: voluntariadosantarita@yahoo.com Por último, desde el San Roque recomendaron: “Si estás pensando en un regalo invalorable, que traiga vida y esperanza, que sea un gesto de amor y que dé alivio a las familias: acordate de que tu donación voluntaria de sangre siempre es bienvenida”.