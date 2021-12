Unos 100 nadadores participaron de la Maratón del Thompson este sábado en Paraná

Se corrió este sábado la tercera edición de la Maratón del Thompson. Fue una instancia recreativa de la que participaron nadadores amateurs y profesionales de Paraná, Victoria, La Paz, Viale, Sunchales, Rosario, entre otras localidades.El primero en llegar a la meta fue el santafesino Vicente Fazzolari. “Se disfrutó lindo”, aseguró aEl paranaense Gerardo y el santafesino oriundo de Sunchales, Ignacio Albati, conquistaron el segundo y tercer puesto.Sofía Chávez fue la primera mujer en llegar a la meta. La oriunda de Victoria contó a“Fue una carrera que me gustó mucho, es la primera vez que hago aguas abiertas porque soy triatleta y esto fue como un entrenamiento”.“La correntada ayudó porque el río no estaba muy picado”, comentó otro de los competidores y destacó el acompañamiento de los guíasEn tanto, en la categoría para menores, el primero en completar la travesía fue Lautaro Acosta, de 13 años. “Me enteré que se corría y me anoté”, aseguró el adolescente que eligió el estilo croll para participar del recorrido de tres kilómetros.El segundo en llegar fue el paranaense Joaquín Petrussi.“Los chicos que participaron lo hicieron con un torpedo como salvavidas”, explicó ael organizador Jorge Solioz.La travesía de aguas abiertas salió desde la playa del Club Náutico y finalizó en el balneario del Club Estudiantes.