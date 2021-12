Claudio Rissi en el FICER: “Me pone muy contento que la gente vuelva al cine”

La Sombra del Gallose presentó en la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que tiene lugar en Paraná.

El film está dirigido por Nicolas Herzog y fue rodada en Entre Ríos. La protagonizan Lautaro Delgado, Claudio Rissi, Rita Pauls, Diego Alonso Gómez y Alian Devetac.



Rissi, un actor y director argentino de teatro, cine y televisión estuvo presente en la presentación y minutos antes dialogó con Elonce TV.



“Me pone muy contento que la gente vuelva al cine. Me parece fantástico que nos sentemos todos juntos a que nos cuenten una historia a través de la pantalla mágica”, expresó el actor.



El director llegó de Resistencia, Chaco y destacó la cordialidad de los paranaenses. “Me tratan muy bien. No me quiero ir”, dijo divertido.



Sobre sus papeles en donde representa personajes “malvados”, Rissi comentó “uno se saca los filtros. Hacer de bueno, es hacer lo correcto y la vida no es así”. En la película, el actor personifica a un comisario: “fue un desafío porque venía de un papel parecido, pero gracias a Nicolás pude correrme y no repetir los gestos”.



Al ser consultado sobre su trayectoria, señaló: “Estoy feliz porque tengo el reconocimiento de la gente y de mis pares. Es algo que se logra con trabajo y que cuesta mucho. Soy un agradecido de la vida y estoy disfrutando”.



Al finalizar, contó que "en marzo voy hacer teatro. Estoy ansioso de poder volver a mi primer amor".