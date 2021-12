“Hay quienes disfrutan la bicivía y otros buscan estacionar al lado de la playa”

Obras de pavimentación

“Tenemos las cuentas ordenadas, un plan de obras y servicios, y una planificación hasta el fin de la gestión”, comunicó ael intendente Adán Bahl en el día en el que cumple dos años al frente del municipio de Paraná.En ese sentido refirió que los trabajadores de la Municipalidad de Paraná tendrán acreditado, el martes 21, el medio sueldo anual complementario correspondiente a diciembre de 2021. Además, se anunció que el 5 de enero se abonará un bono extraordinario de cinco mil pesos.Asimismo, anunció que “todos los jubilados municipales estarán cobrando con aumento en diciembre”. “Ese aumento del 20% remunerativo y bonificable impacta en el jubilado porque son conceptos que cobran tanto el activo como el pasivo”, argumentó. En ese sentido comentó que “la Caja tiene 60 días para efectuar esas liquidaciones”, y reconoció que “hubo un problema de migración de datos, pero los aportes se hicieron en el mismo mes que se dio el aumento”.“Este año intentamos desachatar la escala, porque en gobiernos anteriores se le daba mucho al que menos cobra y esto generaba un achatamiento entre el jefe que tiene responsabilidades”, indicó y mencionó que “se duplicó a casi el 100% los montos de las asignaciones familiares que hacía unos tres años no se actualizaban”. “Nos pusimos al día con las recategorizaciones porque en la Municipalidad de Paraná por el solo paso del tiempo, el empleado se recategoriza”, agregó.“Para esta altura del año próximo estará terminada la obra en plazas 1º de Mayo y Alvear y toda la Peatonal, y se integrarán con el mismo concepto las calles perpendiculares -que no estaban previstas”, anunció ael programa que se emite porAsimismo, mencionó que se trabaja en la repavimentación de avenida Zanni, desde Almafuerte a Balbín, y la de calle Racedo; destacó que Rondeau ya está terminada y anticipó que en 15 días finaliza la obra del puente sobre calle Gálvez.También comentó que en 2022 estarán finalizadas las obras “de calle Crisólogo Larralde desde Zanni hasta avenida de Las Américas y Circunvalación desde antes de San Benito hasta ese puente a la nada sobre avenida Almafuerte”. “Ayer presentamos el proyecto ejecutivo a Vialidad para calle Hernandarias para que desde esa autovía se ingrese al parque industrial, lo que generará logística y seguridad a los paranaenses”, anticipó.Destacó, además, que “se trabaja en el tratamiento de líquidos cloacales e industriales porque el parque vuelca todo en crudo al arroyo Las Tunas, con las consecuencias ambientales que eso genera”.“Y se adjudicará, posiblemente la semana próxima, el inicio de la obra de avenida Ejército, desde Galán hasta Alvarado, se ensanchará de 8 a 14 metros. La obra, que comenzaría en enero, también incluye calle Paracao desde Ejército hasta avenida de Las Américas”, agregó el intendente.En la oportunidad, anunció que este sábado se habilitará la circulación vehicular sobre el puente de calle Moreno”, y explicó que el socavamiento se debió a que “falló el proyecto en la zona de desagües”. “La pasarela de la zona sur está funcionando, pero sobre la pasarela norte falta una baranda, por lo que aún no está habilitada”, informó.“Desde hace cuatro meses se realizan entre 60 y 70 reparaciones por día, y se trata de que a las 48 o 72 horas hacer el bacheo sobre esa reparación”, destacó Bahl. “Y en 30 día se inicia la primera etapa de redes inteligentes por el que se instalarán 42 válvulas automáticas que irán desde la cañería de 900 a 350mm para administrar la presión y analizar el caudalismo”, previó.Asimismo, remarcó: “Logramos independizarnos de la altura del río Paraná y no tendremos problemas para captar agua cruda para potabilizar por una nueva bomba y una nueva cañería”. El intendente comentó, también que el 28 de diciembre se hará la apertura para la construcción del Centro Distribuidor Sur. “Seguramente tendremos problemas de agua durante este verano, menos que el año próximo, pero en los siguientes estarán definitivamente superados”, prometió. Y adelantó que “se gestiona ante Nación la obra para la sustitución de cañerías por manzanas”.Consultado al intendente por las críticas de los paranaenses a la falta de estacionamiento en la Costanera de la ciudad, éste adelantó: “Evaluamos medidas alternativas de habilitar otras zonas de estacionamiento y brindar otro tipo de servicios”.De igual manera, remarcó que “frente al Rowing Club hay 22 lugares de estacionamiento, que originalmente estaban previstos para los adultos mayores”.“Y al lado del cantero, que será reparado en los próximos meses, se dejaron cinco lugares para ascenso y descenso para quienes llegaban al club; pero estacionan el auto todo el día”, reprochó el intendente.Ante la consulta por la falta de señalización en esa supuesta zona exclusiva, Bahl reconoció que “falló nuestro esquema de comunicación para que eso tenga la certeza y que todos lo respetemos”. Y si bien dio cuenta de la presencia de inspectores, al respecto aclaró: “No queremos ser tan coercitivos con el sistema de multas”.“Siempre hay personas que se oponen a algún tipo de situación, pero nosotros tenemos que gobernar para la mayoría: hay quienes quieren disfrutar de la naturaleza, andar en bicicleta, no contaminar y cuidar el ambiente y se sienten maravillados de tener la bicisenda, y otros que quieren llegar con el auto al lado de la playa”, comparó. “Y cuando vas a Brasil parás a seis cuadras y caminas con todas las cosas”, acotó al respecto.Finalmente, anticipó que la semana próxima se inaugurará la temporada de playas en Paraná.