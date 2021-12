Coronavirus: la lluvia no frenó otra jornada de vacunación con terceras dosis

Personas mayores de 50 años que habían recibido la primera y segunda dosis de Astrazeneca, hoy recibieron la tercera en el Hospital de la Baxada. Fueron citadas con turno previo. Todos los que dialogaron conresaltaron la rapidez del operativo.Una mujer contó aque ya tiene colocadas las dos primeras dosis de Astrazeneca y que no tuvo ningún síntoma cuando fue vacunada en esas oportunidades. Acotó que “no pensaba que iba a tener que pasar por estas etapas, pero bienvenida sea esta nueva dosis”.“Es un alivio, estar tranquila, porque así cuido a mis familiares. Gracias a Dios y a la Virgen está esto”, expresó respecto al operativo de inoculación.Un hombre expresó que “las vacunas están perfectamente y en Entre ríos se han cumplido muy bien las metas. En mi familia nadie se contagió, así que en ese sentido la pasamos bien. Ya todos tenemos las dos dosis”, valoró.Otra señora consideró “bárbaro” poder vacunarse. Y manifestó que “se debe mantener el optimismo” pese a lo que ha causado la pandemia.“Vine a aplicarme la vacuna, me encanta, porque me da vitalidad”, manifestó otra mujer. Expresó que “investigo y me aplico. En mi familia hasta la nena de 11 años está vacunada. Yo soy diabética y esto es una prevención”, además de cumplir con las medidas de protección.Por otra parte, a partir de las 12 y hasta las 13 estaba prevista la aplicación de segundas dosis de Sputnik V sin turno previo en el hospital de La Baxada para residentes en Paraná que hayan cumplido más de 30 días de aplicada la primera.