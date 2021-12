Cómo avanza la vacunación contra el Covid en Paraná: qué hay que saber

, en diálogo con el programa, explicó que la tercera dosis “es adicional, aplica a personas de más de 50 años con esquema completo de Sinopharm, o a personas con inmunosupresión por algún diagnóstico o algún tratamiento. Decimos que es tercera dosis porque es para un grupo específico y lo que hace es completar el esquema logrando equiparar la protección de este grupo, puntualmente”.Recordemos que en Paraná habrá una jornada abierta de vacunación, en donde se aplicarán terceras dosis. Es para mayores de 50 años, será en el complejo Escuela Hogar, de 8 a 13. Comprenderá a las personas, cuya situación explicó Famín. “El intervalo que se necesita entre la segunda dosis y la tercera, son sólo 21 días”, aseveró.En tanto, respecto del refuerzo dijo que será “para toda la población, ya se inició con el personal de salud. Luego se bajará por edades, empezando por los adultos de mayor edad, en un esquema similar al que se realizó a comienzo de la vacunación, detalló Famín. Y resaltó que el sábado próximo, también en la Escuela Hogar, se estará haciendo “refuerzos a personas mayores de 50 años, con seis meses de la segunda dosis”.Desde el lunes “comenzamos con muchos turnos, enviando más de mil por jornada y ha habido una gran asistencia”. Aseveró que el sábado “habrá un operativo muy grande”.Este viernes, dijo, “habrá refuerzos en el Hospital de la Baxada, temprano por la mañana”. Y luego, ese mismo viernes, habrá segunda dosis de Sputnik.Además, Famín aportó que “los refuerzos se hacen con las mejores vacunas, que tienen el mejor resultado. Dentro de esas vacunas hay alternativas. La provincia de Entre ríos vacunará en función de la disponibilidad de dosis. Esta vacunación es con Astrazéneca. No es opcional”.Y manifestó que “hay muchos mitos respecto a los efectos secundarios de la vacunación con Astrazéneca, se ha creado todo el comentario de que son varios días de fiebre, dolor, y otras cuestiones” y aclaró que “es esperable en cualquier vacuna, algún tipo de inconveniente: dolor en el brazo, puede ser un poco de fiebre, no se está hablando de efectos severos. Hay un registro oficial donde se informa este tipo de cuestiones”.Recomendó “no perder la oportunidad de vacunarse”.En relación a los menores de 3 a 11 años, “para este grupo hicimos un esfuerzo enorme y sobre todo lo hicieron los centros de salud de toda la provincia, adaptando sus espacios para poder disponer de la vacunación para todos los chicos en el mismo centro de salud, sin turno. No se envían turnos, simplemente tienen que concurrir y consultar en el centro de salud. Les pedimos sí, que los inscriban en la plataforma. A los 21 días, en el mismo centro en que hizo la primera dosis, puede ir y recibir la segunda dosis, sin ninguna demora”.Para todos los refuerzos, inclusive los niños, de acuerdo a lo determinado en la última reunión del Cofesa, “se deberá esperar cinco meses después de la segunda dosis”.