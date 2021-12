Tras macabro hallazgo de un cráneo, “surgió una hipótesis” sobre su origen

Policiales Hallaron un cráneo en santuario del Gauchito Gil sobre avenida de Paraná

Vecinos encontraron un cráneo humano en un santuario dedicado al Gauchito Gil, y dieron aviso a la Policía, que retiró la calavera del lugar y la derivó a la Morgue para su identificación.llegó hasta ese lugar de la ciudad y vecinos afirmaron queAdemás comentaron que este lugar es mantenido por una única familia, la de Iván Cáceres, habitante de esa zona de Paraná.Cáceres, en diálogo conse adjudicó haber construido esos altares, referenciando que los hizo porque “esto era un basural y decidí construirlos tras una promesa. Primero fue el del Gauchito Gil y luego el de San La Muerte; hace unos seis años que están los dos altares”.Cáceres aportó que “desde hace más de un año, estaba acá el cráneo”.Entre los vecinos acondicionamos el lugar, uno puso el árbol, una vecina trajo las plantas, y mantenemos limpio todos en nuestra familia, porque antes, acá todo era una mugre”.“Hice una promesa, hace unos años dije que iba a ‘dejar todo’ y lo hice, tengo mi familia, mi casa, me va bien. Creo en Dios y la Virgen, y en estos santos; el ‘Gaucho’ me ha cumplido todo”, aseveró.Rememoró asimismo que hace algunos años “me denunciaron, porque decían que yo iba a construir una vivienda acá y no era cierto. Era para limpiar la mugre que había, todos venían y tiraban basura. Limpiamos entre los vecinos, y es más, está iluminado de noche, se prende solo, porque hice la conexión”.