Once por Todos: se multiplican los aportes en los "Carritos Solidarios"

Testimonios

EL LISTADO

Los carritos solidarios están identificados en cada uno de los locales que se sumaron a esta edición. De esa manera, los que quieran sumar su aporte, pueden adquirir elementos para colaborar y depositarlos en los mismos, para que la ayuda llegue a los que más lo necesitan.Desde uno de los supermercados, Carrefour, uno de los voluntarios de Once por Todos estuvo presente trasladando las donaciones a Sala Mayo.“Vivimos esta jornada con mucho gusto y alegría, la gente viene y colabora”, dijo un hombre.En tanto una mujer, valoró que “el cariño de la gente se siente tan de cerca que es hermoso, todos colaboran con lo que pueden y es algo que nos emociona hasta las lágrimas”.La solidaridad no se detiene y en supermercado Fontana se colectaron una gran cantidad de donaciones.“La gente que menos tiene fue la que dio desde el corazón lo que podía y es algo que agradecemos mucho, logramos juntar muchos carritos con mercadería y elementos de limpieza”, dijo una de las voluntarias y resaltó que “cada granito de arena suma; ayudar hace muy bien”.En el Supermercado La Peruana también se multiplicaron los aportes solidarios, y una gran cantidad de paranaenses hicieron su donación. “Todos vienen en con una actitud muy buena ayudando y sumando desde lo que se puede; cada ayuda sirve”, dijo uno de los voluntarios.“Es una jornada de alegría, empatía y amor”, concluyó.La cadena de supermercados Changomás también se sumó a Once por Todos a través de los carritos solidarios y en esta ocasión, informaron que recolectaron gran cantidad de donaciones.“Recaudamos muchas cosas y estamos felices de participar, es un día festivo y de alegría”, dijo una de las trabajadoras.Cadena Carrefour en las siguientes direcciones:-Hipólito Yrigoyen 223-Uruguay 35-Malvinas y Santa Fe-San Juan 609-Don Bosco y Suipacha-Rocamora y coronel Díaz-José María Paz1303, casi Galán--Avenida de las Américas 1731-Méjico y TucumánSupermercado Fontana: Churruarín 1.932La Peruana: Avenida Ramírez 2.134El Mundo: Fraternidad 174El Fueguino: Miguel David 26Híper Changomas: Anacleto Medina 31Changomas: Brown y Blas PareraPrevisora del Paraná: España 582