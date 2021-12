En el partido entre Paraná y Belgrano recibieron donaciones para Once por Todos

Paraná Once por Todos suma una Alcancía Virtual para aportes solidarios

En el estadio Pedro Mutio se disputó el partido entre Club Atlético Paraná y Club Atlético Belgrano, en el marco del Torneo Federal.“Estamos muy contentos porque los hinchas y colaboradores del club dejaron sus donaciones de alimentos no perecederos, productos de limpieza, pañales y más. Aprovecharon el partido para aportar su granito de arena”, expresó Virginia Camarero aComo todos los años, este miércoles 8 de diciembre Club Atlético Paraná también será un punto de recepción de donaciones. “Vamos a estar todo el día recibiendo donaciones porque a la tarde hay Torneo de Fútbol Infantil y la gente puede dejar su colaboración. Los vecinos de la zona todos los años vienen y donan”, indicó.“Ayudar hace bien porque por empatía nos ayuda a ponernos en el lugar del otro. En estos momentos tan difíciles que nos ha dejado la pandemia siempre es bueno tender una mano a quien más necesite”, expresó.Quien desee colaborar puede acercarse con alimentos no perecederos, elementos de limpieza y pañales.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades.estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará unaLa transmisión será por