Familiares exigen celeridad en la entrega del cuerpo de una mujer para velarlo

Diego González es un vecino de barrio Belgrano de Paraná, quien a través de Elonce TV exigió a las autoridades judiciales que hagan entrega del cuerpo de su hermana fallecida, cuyo deceso se produjo a causa de una autodeterminación.



“Mi hermana, Natalí González, falleció hace más de 24 horas y no nos entregan el cuerpo. Fui a Fiscalía, donde me atendió la secretaria del fiscal: me dijo que había llegado la pericia médica, que el fiscal autorizó la autopsia, pero que recién el jueves a la tarde podrían entregarnos el cuerpo porque mañana es feriado y ellos no trabajan”, contó González.



Fue en ese sentido que se preguntó: “Cuánto tenemos que esperar para poder velar a mi hermana”. “Es una situación horrible la que vivimos, mientras ellos están de vacaciones”, reprochó.



El cuerpo de Natalí González permanece en la morgue judicial de Oro Verde debido a que, por tratarse de una muerte violenta, la causa judicial debe seguir las vías correspondientes a los fines de establecer las reales condiciones de la muerte, aunque se haya tratado de una autodeterminación.



“Queremos velar a mi hermana como se debe y que ella pueda descansar en paz; no queremos que jueguen con nosotros”, exigió su hermano. (Elonce)