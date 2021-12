Prometen que será “transitorio” el trasladado del centro de salud

Paraná Preocupación en barrio Balbi por el eventual traslado del centro de salud

Tras el reclamo de vecinos ante el eventual traslado del centro de salud “Dr. Pablo Balbi” a una nueva sede, la directora del efector de salud y una funcionaria provincial explicaron aque la disposición será “transitoria” hasta tanto se adquiera una propiedad o se construya un nuevo edificio.“Este centro de salud, que hace muchos años fue donado, no reúne las condiciones para funcionar como tal y cada vez se deteriora más. Las directoras anteriores hicieron los reclamos correspondientes, los que se atendieron desde el ministerio con arreglos parciales, pero, en el último tiempo, se corta la luz cada vez que encendemos el aparato de odontología, hay consultorios que no tienen ventilación, no tenemos espacio porque cada vez somos más profesionales y no alcanza el lugar para brindar la atención como corresponde, además del estado del techo y las paredes, hacen que el centro ya no pueda seguir funcionando”, explicó ala directora del efector, Dra. Romina Ferreyra.Y continuó: “Tras el último episodio, en el que tuvimos que trasladar las vacunas, desde el departamento de Conservación hicieron un estudio y nos informaron que el centro ya no puede seguir funcionando en estas condiciones y hay que dar una solución definitiva”.De acuerdo a lo que indicó Ferreyra, tras el reclamo a las autoridades del ministerio de Salud, se evaluaron dos alternativas: “una es estudiar la posibilidad de una construcción en este mismo lugar, pero hay que considerar que en el frente está la barranca, y otra es buscar un terreno fiscal en la zona”. Sin embargo, la directora reafirmó que, mientras esto sucede, “hay que determinar cómo se continúa con las prestaciones”.“Hace poco se desocupó la ex Casa del Joven, ubicada a cinco cuadras del centro de salud, entonces se pensó que una solución parcial para garantizar las prestaciones podría ser trasladarnos a esa casa, hasta que se solucione definitivamente la problemática”, argumentó la directora.Por su parte, la directora provincial de gestión de Atención Primaria, Lic. Teresita Calcia, prometió que “se prioriza el resguardo de los usuarios que asisten a la institución y al mismo personal de Salud, porque hay un informe de Arquitectura que indica que la estructura del edificio están en colapso edilicio”. “Desde el ministerio no podemos seguir sosteniendo al personal en estas condiciones, y tampoco, poner en peligro a la comunidad”, argumentó.El centro de salud “Dr. Pablo Balbi” brinda atención a unas 4.000 personas de la vecinal homónima. Prestan servicio en el efector, dos médicos clínicos, un pediatra, tres odontólogos, kinesiólogos, dos psicólogos, dos psicopedagogas, enfermeros y agentes sanitarios.“La construcción del centro de salud, que ya está autorizada, sería en el área programática del centro”, prometió su directora.