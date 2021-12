Planes de ahorro: suscriptores reclamarán al STJ por las cuotas excesivas

La Justicia de Entre Ríos ordenó -en mayo de 2019- congelar las cuotas y el valor móvil de vehículos comprados a través de planes de ahorro a valores de julio pasado. La medida, que fue establecida por el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°7 de Paraná, Martín Furman, decretó el congelamiento de los valores de las cuotas y el valor móvil de los vehículos a los valores de julio de 2019, y alcanzaba a "todos los usuarios y consumidores de la provincia, sin necesidad de realizar trámite previo alguno".“Se plantea un pedido de ayuda al gobierno para que pueda mover la causa que está frenada hace tiempo; la medida cautelar está vigente, pero corre riesgo de caer y esta semana se presentarán los argumentos ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que esto no ocurra”, explicó auno de los ahorristas, Cristian Vázquez.En ese sentido, anticipó que, en caso de no hallar una respuesta a sus reclamos, “ya hay un plan de acción para que no se desampare a los ahorristas que estamos pagando cuotas excesivas, que rondan entre los 30 y 50 mil pesos; siendo que comenzamos pagando entre tres y cuatro mil pesos”.“La cláusula Nº2 de todos los contratos de adhesión estipula que el valor móvil del vehículo está sujeto a lo que la administradora del plan disponga; lo cual es totalmente abusivo y transforma al contrato en leonino”, denunció Vázquez. Y en ese sentido, apuntó: “En lo que se basan para cobrar el auto en el plan de ahorro, no tiene nada que ver con el precio de contado y lo justifican como una bonificación”.“Si no pagamos, nos ejecutan el plan; y con el auto que entregás no llegas a saldar la deuda, o sea que te quedas sin el auto y con una deuda. Esa es la trampa del plan de ahorro”, reprochó.“Para los ahorristas, estas condiciones tienen que ser revisadas por los organismos competentes, los que deberían tomar cartas en el asunto y a los que ya les pedimos, porque hay organismos estatales que no nos están amparando como deberían, las leyes están claras y son concretas, pero lamentablemente no tenemos ningún tipo de respuestas”, denunció el ahorrista.Por su parte, Yamina Nader contó a que los ahorristas “se nos hace insostenible pagar las cuotas reales que nos envían las concesionarias”. “Cuando me suscribí al plan, a fines de 2015, el valor móvil del auto era de 295 mil pesos y hoy día, el auto está valuado en casi tres millones de pesos”. De acuerdo a lo que comentó, gracias a la cautelar, paga una cuota de 15 mil pesos, pero sin la disposición judicial, la misma rondaría los 45 mil pesos. “Hubiera superado a más del 50% el monto de mis ingresos”, indicó al comentar que va por la cuota 75, de las nueve que le faltan.“Con la cautelar tuvimos un respiro porque las cuotas llegaron a representar hasta el 50% de nuestros sueldos”, aseguró la mujer. En ese sentido, indicó que el reclamo de los ahorristas es “que se resuelva el juicio contra las concesionarias y que se evalúe la actualización del valor móvil”.“Queremos que se resuelva el juicio y queremos saber cómo se establece el valor móvil, porque las concesionarias y las fábricas no lo dicen; evidentemente los valores que toman para actualizarlo no tienen nada que ver con el índice inflacionario y queda totalmente defasado en relación a nuestros ingresos”, argumentó.