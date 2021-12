Vacunación contra el Covid-19: aplicaron terceras dosis a mayores de 70 años

Avanza la aplicación de terceras dosis de las vacunas contra el coronavirus en Paraná. Para este lunes estaba prevista la inoculación a mayores de 70 años, con turno asignado, en el Complejo Escuela Hogar; el operativo se replicará este martes, pudo saberDe acuerdo a los datos a los que accedió este medio, a los convocados -que habían pasado seis meses de la segunda dosis- se les aplicaba el refuerzo con Astrazeneca.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes se acercaron hasta la institución para recibir la dosis de refuerzo contra la pandemia enfermedad.“Es un alivio”, aseguró un hombre que llevaba a su padre a vacunar. De acuerdo a lo que comentó, el viernes por la noche recibieron el turno.“La tercera y última”, aseguró el septuagenario.“Hay que ponerse la vacuna”, recomendó una mujer que, según contó, la pasó “mal” durante las restricciones por la pandemia.“Encantada de la vida (por la aplicación de la tercera dosis) porque soy una persona mayor, vivo con mi familia y me cuido muchísimo porque puedo contagiar a los demás; sigo como al principio, uso el tapabocas, me lavo las manos y la limpieza que aconsejaban antes. La mejor vacuna es cuidarse”, fueron las palabras de otra que esperaba por su turno para la inoculación.“Es necesario que esté bien vacunada para que no tenga problemas”, destacó el hombre al remarcar que, en su familia, hasta la nieta de 17 años, ya están todos vacunados.En la oportunidad, una de las agentes sanitarios ponderó que la gente se acerca “predispuesta y contentísima” a vacunarse.“Hay cosas que duelen más”, acotó una abuela tras ser vacunada. A lo cual, la agente sanitario le recomendó: “Por eso tenemos que vacunarnos, para no llegar a esos dolores”.Entre las indicaciones que brindó a quienes fueron vacunados, recalcó “la aplicación de paños de agua fría en la zona de punción y si en la noche comienza con síntomas similares a la gripe, como dolor de cuerpo o temperatura, tomar paracetamol o tafirol, nada por las dudas; solo ante la aparición de síntomas”. Asimismo, instó a ingerir mucha agua para mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.