Colectaron donaciones para Once por Todos en encuentro de fútbol femenino

En el marco de un encuentro de fútbol femenino, diversas instituciones deportivas -nucleadas en la Asociación de Clubes de Paraná (ACLUDEPA)- colectaron alimentos no perecederos que serán donados a Once por Todos, la jornada solidaria de este 8 de diciembre.Es que se disputó el 4º Encuentro de Fútbol Femenino “Viva nos queremos”, en conmemoración por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, este sábado en la sede del Club Universitario“Participaron 16 equipos de la Liga Paranaense y un invitado, además de una categoría Senior Mujeres; y en la ocasión debutaron Arenas y Palermo”, comentó la presidente de ACLUDEPA, Marita Correa.“Este encuentro surgió en 2016 tras un hecho de violencia con una de las jugadoras en un equipo Ángeles Negros que jugaba en la Liga Paranaense; sus compañeras se solidarizaron con ella y no se presentaron a jugar”, comentó Correa.En la oportunidad, anticipó que “la secretaría municipal de la Mujer dará un gabinete a los clubes que no tengan la posibilidad de contar con personal especializado para tratar estos hechos de violencia”.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por