Con velas y globos blancos pidieron por los niños fallecidos en hechos violentos

Se realizó en distintos puntos del país una marcha de silencio, con velas encendidas y una suelta de globos blancos, tras conocerse el fallecimiento de Lucio Dupuy. En Paraná, se concentraron en la Catedral y pidieron justicia por todos los niños fallecidos en hechos violentos.“Pedimos justicia, por acá en Paraná hubo varios Lucios, que se llamaron Nahiara, Cataleya. La Justicia demora mucho y muchas veces no la hay”, expresó aRita, referente de Barrios de Pie.“Los menores no tienen voz y por eso estamos acá, para empezar a hacer visible todo esto. Debe haber una ley, donde antes de entregarle la tenencia a una persona, se le haga pericia psicológica. No son paquetes, son chicos que no tienen defensas”, dijo.En la marcha se encontraba familiares de Nahiara, la niña de dos años que murió tras meses de sufrimiento, desnutrición y malos tratos.Noemí, tía de la menor se acercó para “pedir justicia no solo por mi sobrina, sino por todos los chicos”. Por el hecho están condenados Miguel Cristo, padre la de niña y Yanina Lescano, pareja. “Ella tiene domiciliaria y tendría que estar en la cárcel”, dijo.“Cuando falleció mi hermana, la mamá de Nahiara, ella se fue con el papá y perdimos todo tipo de contacto, cuando la queríamos visitar, nunca estaban. No teníamos idea de lo que sufría mi sobrina, sino hubiéramos hecho algo”.El pasado 11 de octubre, se conocía la noticia del fallecimiento de Kathaleya Quetzaly, una beba de tan solo dos meses de vida. La autopsia al cuerpo de la pequeña, estableció que se trató de una “muerte violenta” y por el hecho están imputados los padres.Una amiga de la mamá de la menor, dijo “hoy vinimos por todos los chicos. La muerte de Kathaleya me afectó porque era una bebita”.