Cartocor donó las cajas en las que se guardarán las donaciones de Once por Todos

Beneficiarios de Once por Todos

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Transmisión

A pocos días de una nueva edición de la gran fiesta de la solidaridad,, los que este año serán: la Cooperadora Hospital San Martín; el Voluntariado Santa Rita del Hospital San Roque; la Cooperadora del Hospital Pascual Palma; la Asociación Civil Arco Iris; la Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul; la ONG Suma de voluntades; el Voluntariado Social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada"; la Asociación Civil Lucerito de barrio Los Berros; y la Comunidad Parroquial Santa Lucía.“Cartocor nos ha dado un respaldo estratégico desde hace 16 años y, si bien se plegó más tarde, no nos abandonó nunca. Y este año, un Once por Todos en pandemia, tenemos que cuidar el aseo, con lo cual,, comunicó ala cara visible de Once por Todos, Claudia Luero.“El mensaje `cuidarte y cuidarnos´ implica que los residuos estén dentro de los contenedores; habrá en Sala Mayo, en cercanías a Plaza de Las Colectividades, para cumplir con lo que nos requieren las autoridades: el aseo y el cuidado del lugar”, destacó al remarcar queCon el objetivo de que cada uno de los beneficiarios pueda clasificar y tener ordenadas las donaciones que reciban,que permitirán hacer separación en origen de los residuos durante la jornada de once horas que tiene como escenario principal la Sala Mayo de la capital entrerriana.“Este es un trabajo articulado, en red y en equipo para ordenar el espacio público, que es potestad de la Municipalidad de Paraná, y que nos acompañará hasta el último minuto cuando se vaya el último auto con donaciones”, anticipó Luero.Por su parte, la coordinadora territorial del área municipal de Servicios Públicos, Miriam Rico, indicó que “participar de Once por Todos es una experiencia hermosa y permite seguir sumando voluntades porque ayudar hace bien”. En ese sentido, instó a“Ayudemos y cuidemos Paraná con la limpieza y el respeto al otro ciudadano para, cada día, aportar un granito más de arena para que entre todos podamos salir adelante”, recomendó Gustavo, el chofer municipal que trasladaba los cartones.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades.estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará unaLa transmisión será por