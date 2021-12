Los contagios de Covid-19 en las Fiestas

Se celebra este 3 de diciembre el Día Nacional del Médico y el Día Panamericano del Médico, establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en honor al doctor Carlos Finlay Barrés, quien nació en Cuba el 3 de diciembre de 1833 y tuvo una gran importancia en la medicina a lo largo de su vida.“La pandemia reforzó esos conceptos de vocación de servicio hacia la sociedad”, ponderó ael director del hospital San Martín, Carlos Bantar. El profesional de la Salud dio cuenta lo que significa el trabajo en tiempos de coronavirus y se le consultó, además, por la situación epidemiológica de cara a las Fiestas de Navidad y Año Nuevo que se aproximan.“La pandemia nos reforzó un concepto que deberíamos mantener como un valor agregado, y es que el médico es solo un componente más de un rol de un sistema interdisciplinario y del cual la sociedad forma parte importante. El concepto actual de la Medicina implica incluir al paciente y sus familiares en las decisiones que tomamos para que el enfermo no caiga siempre en la decisión de una persona, que como todo ser humano se equivoca, y cuyo error latente se puede convertir en un efecto adverso para el paciente”, explicó Bantar al indicar que “la prevención cuaternaria es prevenir el efecto adverso que la prestación sanitaria ejerce sobre el paciente”.“En el hospital creamos la unidad de calidad de gestión sanitaria y de prevención cuaternaria para abocarnos a incentivar un esquema de salud integrado con gestión de calidad y que tenga como eje principal el cuidado del enfermo”, fundamentó.“La pandemia hizo una gran selección de quienes tenemos vocación de servicio, no solo entre los médicos, sino también entre los administrativos y un montón de gente que no está visible para la el paciente, y que ha puesto todo su empeño y voluntad asumiendo en la Salud Pública que nosotros vivimos de un aporte que hace la sociedad y a la cual tenemos la obligación de devolverlo como funcionario público”, ponderó en relación a la meritoria labor que realiza el persona en tiempos de coronavirus.“La pandemia reforzó esos conceptos de vocación de servicio hacia la sociedad, y más allá de los aspectos técnicos del virus y la pandemia, mostró un sistema de salud en el que todos tiran para el mismo lado”, evaluó al comparar: “Si en otros temas tuviéramos esa actitud como país, podríamos lograr un desarrollo, independientemente de los pensamientos y las diferencias, porque el objetivo sería uno solo. Esa es la enseñanza más grande que dejó la pandemia”.Bantar, en la ocasión, contó que primero fue bioquímico “porque no podía asumir la angustia que me generaba la atención de un enfermo y tenía temor a caer en esa angustia y perder la sensibilidad”. “Elegí una carrera que aporte a la salud pero que no tenga el contacto directo con el paciente. Un acto de cobardía sentimental”, reconoció.“Después fui investigador, pero pese a formación en el exterior, necesitaba del contacto con el paciente. Por eso, finalmente, decidí estudiar Medicina para tener ese contacto y hoy, cumpliendo una tarea administrativa o de gestión como director, no puedo dejar de ejercer la Medicina y estar de lado del enfermo; es una necesidad para mi elegir algo que me dé la sensación de estar en la lucha cotidiana”, destacó.Consultado a Bantar por la situación epidemiológica de cara a las Fiestas de Navidad y Año Nuevo que se aproximan, éste detalló: “A nivel nacional se nota un pequeño incremento de casos de Covid-19, a expensas de muchas localidades del interior del país; y a nivel provincial también se ven algunos brotes originados por fiestas o reuniones multitudinarias, lo que será inevitable porque estamos en una época de bajo reporte de casos, pero con una amenaza creciente de una variante que entró en todo el mundo y que está retrasada en su ingreso a la Argentina”. “Probablemente esta ola del hemisferio norte coincidió con una gran actividad de vacunación en nuestro país y ese sea probablemente una de las razones por la cual se retrasó la eclosión de la variante Delta”, evaluó al respecto.En ese sentido, el profesional recomendó “propiciar los ambientes ventilados y elegir las actividades al aire libre, al igual que la utilización del aire libre para disminuir el contagio intrafamiliar; que las reuniones no sean muy prolongadas si no son necesarias”.