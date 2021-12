Licencias de conducir: otorgan hasta 300 turnos diarios para fines de enero

Debido a que se acercan las vacaciones de verano, y con la liberación de las restricciones por la pandemia de coronavirus, son muchos los que proyectan su viaje en auto.consultó en el Registro de Conducir de Paraná qué ocurre con aquellas licencias que vencieron en este último tiempo y cómo se tramita un turno para renovarlas.“Para acceder al turno, el interesado debe registrarse en el portal Mi Paraná , pasar los dos niveles de validación; uno es validar la dirección de e-mail y el otro la foto del DNI. Y nna vez validado, se podrá acceder a sacar un turno”, comunicó ala coordinadora del Centro Emisor de Licencias de Conducir, Solange Pohl.anunció la coordinadora. Es que según comentó, se agregaron turnos para los meses de noviembre y diciembre, pero ya están agotados., explicó.“El sistema no da más turnos y por el personal que tenemos, trabajamos con esa cantidad de turnos diarios; por lo tanto,aclaró Pohl. Y agregó:“A la prórroga la pueden descargar en el portal Mi Paraná o acercarse a la sede del Registro, en calle Alem 826, donde le entregaremos una prórroga impresa”, prometió. El horario de atención del Registro es de lunes a viernes, de 7 a 18hs.En relación a los montos, la coordinadora detalló que “la renovación del carnet para una categoría comienza en 1.600 pesos, y de ahí para arriba dependiendo de la categoría”. Mientras que, “cuando se tramita por primera vez, son 1.000 pesos, más el CENAT, que es sellado de libre de deuda nacional de infracciones y tiene un costo de 600 pesos”.Para rendir el examen teórico, anticipó que se está modificando el aula de Educación Vial para que los cursos vuelvan a ser presenciales.En la oportunidad, reveló que “disminuyó el porcentaje de los no aprobados, pero“De igual manera, tienen tres posibilidades de volver a rendir y en caso que agoten esas instancias, se debe iniciar el trámite desde cero”, indicó.y para el examen práctico se saca un turno a través del portal Mi Paraná”, diferenció y anticipó que“Para la renovación del carnet, que no se necesita rendir el examen, en 15 o 20 minutos ya estaría listo el trámite; pero en caso que sea una licencia nueva o una renovación para mayores de 65 años, se tardaría un poco más porque hay que anexarle el examen teórico, que tarda 30 minutos, y el examen práctico en Parque Varisco”, explicó.cerró la coordinadora.