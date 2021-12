Once por Todos: Plaza Alemania será un punto de recepción de donaciones

Beneficiarios de Once por Todos

Cada vez falta menos para una nueva edición de la jornada solidaria y muchas instituciones aportan su granito de arena para los beneficiarios de Once por Todos. Las manos solidarias son se detienen y vecinos del barrio Los Gobernadores colaboran en la jornada. Según detallaron el 8 de diciembre estarán recibiendo donaciones en la plaza ubicada en las calles Gobernador Antelo y Febre de Paraná, desde las 10 horas hasta las 16 horas.“Acompañamos nuevamente esta iniciativa como hace 16 años y estamos felices de poder ayudar”, valoró uno de los referentes del barrio Molina, a Elonce TV y agregó que “todos los años esperamos que llegue el 8 de diciembre porque nos gusta contagiar solidaridad y sabemos que hay vecinos que nos necesitan”.Explicó que a diferencias de años anteriores en esta oportunidad no juntarán ropa, sino que recibirán donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene personal y limpiezaPoe otro lado, Molina indicó que cuadrillas de la Municipalidad están realizando diversos trabajos para poner en valor la plaza y esperan que este listo para la jornada solidaria.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades. Los Totora, Monchito Merlo, Los Príncipes y la Banda de la Policía de Entre Ríos estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará unaLa transmisión será por