Se estrenó el espectáculo Romance de los Pueblos Libres

Ante una gran concurrencia, en plaza Mansilla se estrenó este martes el espectáculo multimedial que pone en foco acontecimientos históricos en común en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. La obra se presentará en diferentes escenarios de la provincia.El espectáculo es un proyecto encarado conjuntamente entre la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Ministerio de Cultura de Santa Fe y la Agencia Córdoba Cultura. Cuenta con un importante despliegue de producción e integra diversos lenguajes artísticos como el teatro, la música y el audiovisual.En la Plaza Mansilla, frente a la Casa Gris, se presentó el elenco que protagoniza Romance de los Pueblos Libres con dirección de Miguel Ángel Palma. Además del esperado estreno, el proyecto realizará una gira por Entre Ríos, visitando Villa Elisa, Concepción del Uruguay y Rosario del Tala en el mes de diciembre.La vicegobernadora Laura Stratta destacó la importancia "de estar en Plaza Mansilla que es un espacio que hemos puesto en valor para poder disfrutar de estos espacios y espectáculos", y mencionó que allí también se hacen las ferias de la Economía Social.Puso de relieve que "en la provincia de Entre Ríos, por iniciativa del gobernador hay un rescate muy profundo de nuestra historia, nuestra identidad y del crisol de razas que es la provincia de Entre Ríos y lo que significó Entre Ríos en torno a la organización nacional y el aporte que hizo a la confirmación de la República Argentina"."Esto tiene que ver con nuestra identidad, y con la construcción de la Argentina", afirmó y completó: "También con una mirada estratégica de la Región Centro, y con recuperar nuestra historia, saber dónde estamos parados tiene que ver con recuperar lo que nos pasó para seguir transitando este camino juntos, esta mirada necesariamente federal que queremos sostener desde aquí".Asimismo, destacó "lo que nos unía, nos une un río y además muchos valores que son los que se ponen en esta obra en valor y que tienen que ver con nuestra identidad, historia y con un legado que seguimos sosteniendo".Estuvieron junto a la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Llonch; la secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D´Agostino; el asesor Cultural de la provincia, Roberto Romani; la diputada nacional, Carolina Gaillard; el director de la obra, Miguel Ángel Palma.Por su parte, la secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D' Agostino, destacó: "Estamos muy contentos porque este estreno está enmarcado dentro de las actividades de la Secretaría de Cultura y del gobierno de Entre Ríos por el aniversario de la muerte de Francisco Ramírez".En ese sentido, explicó que "esta obra no solo habla de Ramírez sino también de los caudillos que lo acompañaron: el caudillo santafecino López y el caudillo cordobés Bustos. La idea es poder mostrar los valores de los tres caudillos importantes y cómo esta región es fundante del país que tenemos; porque aquí sucedieron hechos muy importantes que después fundaron la República".En tanto que el ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, dijo: "Cuando empezamos a diseñar este proyecto pretendíamos saber más de la historia de nuestros próceres, de las personas que empezaron a trabajar la República. Sabemos mucho de la historia nacional pero creo que tenemos mucho por trabajar de los valores que forjaron las provincias. La República se hizo desde el interior".El espectáculo, que fue aplaudido por una multitud en la capital entrerriana, cuenta con un elenco de carácter diverso y federal, además de representar una fuerte apuesta de producción y logística. Desde sus orígenes, el proyecto apunta a un público masivo, para ser disfrutado por toda la familia al aire libre en espacios públicos. El objetivo es también celebrar con la comunidad y revalorizar la historia y la actualidad de la región que componen las tres provincias.Fruto de una selección realizada en la provincia de Entre Ríos, se convocaron ocho actrices y nueve actores (residentes en Chajarí, Concepción del Uruguay, Crespo, Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná, Ramírez, Victoria, Villa Elisa): Valeria Bassini, Cristian Buffa, Irene Castel, Julieta Darquier, Agustina Felizia, Leonela Ferreyra, Candela Gonzalez Tonón, Hugo La Barba, Danor Llano, Victoria Machado, Cristian Maldonado, Marcela Mesaros, José Prinsich, Juan Terrusi, Ricardo Urbini, Julián Vázquez, Eduardo Velazquez.Ellas y ellos llevan adelante los roles de Delfina, Pancho Ramírez, Lucio N. Mansilla, San Martín, Artigas, Juana Azurduy, y de la extraordinaria tropa que Ramírez comandaba, inmortalizada como las montoneras entrerrianas.El personaje del Brigadier Estanislao López es encarnado el actor Ignacio Bellini (Santa Fe), quién compusiera al Brigadier en anteriores producciones. Pablo Tolosa (Córdoba), destacado actor de La Comedia Cordobesa con amplia experiencia en el campo de la producción audiovisual y en la composición de personajes históricos en su provincia, representa a Juan Bautista Bustos.En cuanto al aspecto musical, Romance de los Pueblos Libres, cuenta con la participación de Francisco Torres, Carlos Zelko y Francisco Candiotti de la provincia de Santa Fe, y Marcia Müller, María Eugenia Figueroa, Hernán Carnero de la provincia de Entre Ríos. Los temas musicales originales para el espectáculo han sido compuestos por Carlos Zelko y Miguel Ángel Palma, a excepción del tema final que es de autoría completa de Carlos Zelko. Los arreglos corresponden a Francisco Torres.Completan el equipo de realización: Marcelo Díaz y Yanina Porchetto como Asistentes de Dirección; Gabriel Romanelli en la Coordinación General; Sebastián Bergalio como Coordinador de Realización Técnica; Cristian Ayala en los vestuarios; y Lucia Palma en la ambientación de escenas y grabaciones.El director del espectáculo, Miguel Palma dijo: "Escribir los textos de esta obra fue como un soplo de aire fresco y renovado, narrar sobre Pancho Ramírez, sobre el ideario que Artigas le legó a nuestra historia, sobre la profunda inspiración que sugiere la Delfina, la incansable brega constructora del Brigadier López, de la epifanía que irradia la prédica de Bustos"."He tenido una experiencia extraordinaria al escribir inspirado por estos gigantes", afirmó, y agregó: "Francisco es para mí el prototipo a imitar. La experiencia de enredarme en su breve pero extraordinaria tarea, como así también impregnarme de la pasión por sus pares, del infatigable deseo de que esta patria tuviera destino. Comprender su acto de amor definitivo. Esta experiencia es única en mi carrera y me siento agradecido al gobierno de Entre Ríos por la confianza depositada"."Ojala que el público que nos honró con su presencia se haya sentido sorprendido, conmovido. Esta obra tiene una mirada que rescata la gesta desde su verdadera intimidad y desde lo que unió a estos referentes históricos y no sus divergencias coyunturales", aseguró. Entonces, valoró: "Ojalá que quienes participaron de la función se sientan inspirados a pensar la historia como hechos trascendentes que hacen hombres de carne y hueso, que tienen nuestros mismos temores y aciertos, pero confrontados a una circunstancia crucial que atraviesan con un coraje extraordinario".Por su parte, Agustina Felizia, actriz paranaense que interpreta a La Delfina enfatizó: "De La Delfina destacaría la entrega a la construcción de una Patria libre y soberana, la valentía de pelear con la tropa por un proyecto de país federal. La historia que conocemos y estudiamos sufre de la ausencia de las mujeres. Gobernaban, guerreaban, construían y decidían los hombres"."Creo que en parte es necesario lograr ubicar a La Delfina y a otras mujeres como referentes históricas. Y conocer su participación y su rol en las luchas por la emancipación, la independencia y la construcción de nuestro país, es fundamental para tener una mirada más amplia y certera sobre nuestra propia historia", completó.El músico y compositor de Santa Fe, Carlos Zelko responsable de la creación de la música original junto a Miguel Palma destacó que "Palma me acercó el texto de la obra y también el texto para hacer las canciones. Trabajamos juntos el tema de la rima, la estructura; luego yo empecé a pensar algunas músicas para esas composiciones. Busqué en la música del Litoral que es con la que yo me identifico. Para el final de la obra compuse una chamarrita; juntos con Palma la vimos e hicimos correcciones. Esa canción final tiene letra y música mía", detalló.Con respecto a cómo la música forma parte nodal de este espectáculo Zelko subrayó: "La música tiene mucho para decir de nuestra historia y de la región, tanto su poesía como su música, porque la música refleja lugares y regiones".Sobre el trabajo grupal de los músicos y músicas que integran el elenco dijo que "hay algo muy interesante en la producción de esta obra que tiene que ver con el trabajo de la Secretaría de Cultura y también con el criterio del director de convocar músicos de distintos lugares, respetando la diversidad de género. Se armó un muy lindo grupo musical, rápidamente nos entendimos. Todos son músicos excepcionales".Luego de su estreno en Paraná, la obra visitará la ciudad de Villa Elisa el 3 de diciembre. La presentación será en la Plaza Moreno a las 21hs. El 4 de diciembre será el turno de Concepción del Uruguay. La cita será frente al Centro Cívico de La Histórica a las 21hs.Finalmente, el 5 de diciembre, será el turno de Rosario del Tala. Se convoca a toda la familia frente a Parroquia Nuestra Señora del Rosario 20 hs. Cada una de las presentaciones se realizará con entrada libre y gratuita, y para toda la familia.