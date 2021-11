Actividad de inclusión de la escuela Chapuzón, junto a Fundación Laureus y Mega

, relató aque la actividad consistió en “una jornada de pileta, los chicos pudieron mostrar lo que pueden hacer, relacionarse entre ellos; estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos por el reconocimiento, que nos hayan venido a visitar y a estar con nosotros”.Por su parte,, indicó aque están muy agradecidos “a Mercedes Benz, a Mega, porque sin recursos no se pueden llevar las cosas adelante. Estamos todos comprometidos aquí para beneficiar a los chicos. Lo hemos pasado muy bien y nos vamos llenos de cariño”.“A través de Laureus apoyamos proyectos que usen al deporte como una herramienta de cambio. Entendemos que el deporte es transmitir las virtudes del alma al cuerpo, en eso trabajamos. Nuestro presidente fue Nelson Mandela, quien dijo que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Hay que seguir el legado y seguir trabajando para esto”, puso relevancia.Hugo Porta es ex jugador de rugby. Fue elegido como mejor jugador del mundo en 1985, por la revista Midi Olympique, distinguido con el premio Olimpia de Oro ese mismo año, y forma parte del Salón de la Fama de World Rugby. De profesión arquitecto, ya retirado de las canchas fue Embajador Extraordinario para reiniciar relaciones con Sudáfrica, y también Secretario de Deportes de la Nación, entre 1996 y 1999.En relación al deporte que practicó toda su vida, dijo: “Soy un agradecido al rugby, mi actuación en este deporte fue hace muchos años, hoy tengo 70. La gente me ha recibido con mucho cariño hoy acá, para mí es una caricia para el alma. Estoy muy agradecido a la gente de Paraná, he vivido mis primeros años del rugby concentrado con Los Pumas, siempre he sido bien tratado. Guardo un cariño muy grande por esta ciudad”.En tanto,, aseveró a nuestro medio: “Esto arranca de una iniciativa de Mercedes Benz, se presentaron unos proyectos, tuvimos la suerte de que nos eligieran. Desde Mega, en conjunto con la Fundación Laureus, nos vamos llenos, satisfechos, el alma que me desborda con lo que hemos vivido hoy en la pileta, con los chicos, con Hugo, que es una persona de gran corazón. Estoy muy emocionado. Esperamos que seamos un puente, que esto se replique, que los chicos lo puedan repetir. Ese es nuestro compromiso con la sociedad, como empresa”.Manifestó que muchos empleados de Mega sintieron la convicción de sumarse a la iniciativa y así lo hicieron. “Debemos estar conectados con la gente con discapacidad, para que puedan desarrollarse bien e incorporarlos bien a la sociedad, no porque hoy no estén incorporados, sino darles más lugar aún. Ese es el punto que queremos reforzar”, entendió Fratoni.