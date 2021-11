Video: Usuarios de Paraná opinaron sobre el aumento del boleto de colectivos

Paraná Buses Paraná pidió aumentar a 90 pesos el boleto de los colectivos urbanos

Según transcendió en las últimas horas, la empresa Buses Paraná, propone un nuevo aumento del precio del boleto. La tarifa que actualmente está en $45,30, pasaría a $90,00, una suba del 98%.En tanto desde la Municipalidad, indicaron aque “La empresa no presentó el número de lo que valdría el boleto. La semana que viene estará el informe y ahí se analizará el caso”.dialogó con diferentes usuarios de colectivos urbanos, quienes manifestaron su opinión con respecto al aumento del boleto y, además, hicieron referencia al servicio que se presta.Una joven que esperaba su colectivo en una parada de calle 25 de mayo, manifestó no estar enterada del posible aumento y dijo que “es una barbaridad” el precio que proponen. “Me tomo dos colectivos al día”.En tanto una mujer que descendía una unidad, comentó: “me parece una exageración porque el servicio es un desastre. Los colectivos están rotos y quieren aumentar el boleto, no puede ser”.Según manifestó, por día toma “seis colectivos”.