Aumento del boleto: “La empresa no presentó un informe con nuevos valores”

Paraná Buses Paraná pidió aumentar a 90 pesos el boleto de los colectivos urbanos

Este lunes se reunió el Órgano de Monitoreo y Control del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) para comenzar a debatir el precio del boleto del transporte urbano., indicó que “el SITU establece que, cuando el precio del boleto puede sufrir un aumento de más del 10%, se necesita una revisión de la tarifa. Esto no implica que vaya haber una modificación en el valor”.“La empresa no presentó el número de lo que valdría el boleto. Por eso consideramos irresponsable y hasta incluso malintencionado hablar de valores cuando no hay ninguna presentación formal. Generar esta incertidumbre cuando no hay nada, es una falta de respeto para todos los vecinos”, dijo.En ese sentido, confirmó que la semana que viene “Buses Paraná presentará el informe con los valores. Después se designarán a los especialistas del costo para analizar los precios. Cada parte hará su estudio del caso y se verá si hay puntos en común o cuál será el informe más preciso y con los mejores argumentos”.Al finalizar, aclaró que “la tarifa la define el Consejo Deliberante, no es una facultad propia del intendente”.