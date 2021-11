Más paranaenses recibieron la tercera dosis contra el covid en jornada abierta

Avanza la vacunación contra el coronavirus en la provincia, y este sábado se desarrolló una jornada abierta en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. Allí se aplicaron segundas dosis de AstraZéneca para quienes cumplieron los 60 días de la primera aplicación. Además, se vacunó con terceras dosis a mayores de 50 años que tengan esquema previo de Sinopharm, es decir, ambas dosis de la vacuna.Elonce TV dialogó con las personas que asistieron a la jornada y todos coincidieron en que "la tercera dosis aporta tranquilidad".“Estaba esperando esta oportunidad, mi esposo ya tenía la tercera dosis y solo faltaba yo”, dijo una mujer a. Además, agregó que continúan con los cuidados para evitar la propagación del virus: “Estamos con el alcohol sanitizando todo permanentemente”, sumó.“Al principio no me convencía mucho la vacuna AstraZeneca pero estoy atento a las cuestiones que empiezan a parecer sobre nuevas variantes del covid”, mencionó un hombre. Además, mencionó que “estamos en el camino correcto y la vacuna es necesaria”.En tanto otra mujer, destacó que “es importante vacunarse, pero tenemos que saber que el virus está, debemos seguir con los cuidados y tomar todas las precauciones”.“Vine por voluntad propia y creo que es una tranquilidad”, valoró otra mujer y e instó a todos se apliquen las dosis contra el covid.Po su parte, un hombre, indicó que “me correspondía la tercera dosis porque me aplicaron las dos primeras de Sinopharm hace unos seis meses, tenía turno a principios de noviembre, pero no pude asistir por eso vine hoy”.