“Ayudar sería espectacular para que este mundo sea mejor”, reflexionó un niño

La Escuela de Empleados de Comercio se suma a Once por Todos

Video: La Escuela de Empleados de Comercio se suma a Once por Todos

Paraná La Escuela de Empleados de Comercio se suma a Once por Todos

La Escuela de Empleados de Comercio se suma a Once por Todos y estarán recolectando donaciones para el 8 de diciembre. La institución tiene una matrícula de 250 alumnos.Las maestras coinciden en que lo fundamental es enseñarles no solo en dar lo que uno tiene en su casa, sino también amor, cariño y protección.En ese marco, uno de los niños reflexionó ante: “".Y resaltó: "Tambiénporque hay gente que no ayuda, gente que trata mal a otra gente, pero”.A su reflexión se sumó la de otros chicos, que indicaron que "se puede ayudar de diversas formas, como por ejemplo prestando cosas o cuidando la escuela, además de compartir. Se ayuda con besos, con abrazos, con alimento, con nuevas amistades".