El Fueguino se suma a Once por Todos con los carritos solidarios

Por primera vez, supermercado El Fueguino participará de la jornada solidaria Once por Todos y en su local de calle Miguel David 26, dispondrá carritos solidarios para que la gente deposite su donación.“El changuito va a estar presente en nuestro local del 4 al 8 de diciembre para que cada uno ponga su granito de arena. Desde El Fueguino apoyamos esta iniciativa”, contó Yanina, encargada del comercio.Sobre cómo surgió la iniciativa de sumarse a Once por Todos, indicó que “nos encanta ayudar y cuando nos contaron de qué se trataba dijimos que sí. Somos una sucursal de una cooperativa de Tierra del Fuego y nuestro espíritu cooperativista está para eso, nos interesa siempre ayudar en lo que se pueda”.“El carrito estará a la salida, una vez que la gente se acerque a las cajas va a poder ver el changuito que estará con toda la cartelería. Los invitamos a todos a que, cuando vengan y compren para la casa, ayuden a quien lo necesita”, manifestó. Los horarios del supermercado son de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 9.30 a 13.30 y de 17 a 21.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Es importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.