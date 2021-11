Colectivos urbanos: pedido de suba del boleto será tratado el lunes en el SITU

Paraná Analizarán pedido de aumento en el precio del boleto de colectivo

Los integrantes del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) de Paraná se reunirán este lunes para tratar, entre otros puntos, el pedido de aumento del boleto de colectivos por parte de Buses Paraná, la empresa que brinda el servicio de transporte urbano de pasajeros en la capital entrerriana y su área metropolitana.comunicó ael subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Paraná, Diego Dlugovitzky. Según comentó el funcionario municipal, “no hay una propuesta de monto y el hecho de revisarlo no implica una modificación en la tarifa”.“La reunión está prevista para el lunes, hay distintos temas para analizar y uno de estos es el pedido de revisión de tarifa, lo cual habilita el proceso que implica un estudio de costos por parte de la empresa, el municipio y los concejales de cada bloque que están presentados en el SITU”, indicó. “A partir de los estudios que cada uno aparte, al interior del SITU se hace un análisis para después elevar una propuesta al intendente y que se tome una decisión”, agregó.El boleto urbano general en Paraná tiene hoy un valor de 45,30 pesos, pero en realidad hay una gran variedad de pasajes: la mitad de los usuarios hacen uso del resto del esquema tarifario, compuesto por los boletos Obrero (en 29 pesos), Jubilado (20 pesos), de Tarifa Social (en 20,39 pesos), o Universitarios en 14 pesos. Mientras que estudiantes primarios y secundarios de Paraná tienen uso libre por el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), y aquellos que habitan en el área metropolitana abonan 4,50 pesos y 11 pesos respectivamente.Consultado a Dlugovitzky qué ocurrió con la aplicación ¿Cuándo llega?, la que hace tiempo dejó de estar operativa, éste respondió: “Después de asumir, vimos que la aplicación estaba desactualizada y la información que daba errónea; cuando comenzamos a trabajar con la empresa que brindaba el servicio, nos encontramos con un montón de errores y que las paradas no estaban bien georreferenciadas”.En ese sentido, el subsecretario municipal de Transporte anticipó queporque el intendente firmó un contrato, se sacó a la empresa que no estaba dando la respuesta esperada, y estamos trabajando con SUBE; por esoDe acuerdo a lo que adelantó Dlugovitzky, ¿Cuándo subo? “brindará mucha más información y será un desafío para SUBE porque. “Hubo que coordinar todos los recursos de SUBE con los nuestros para poder tener lo antes posible la app en funciones”, acotó al respecto.